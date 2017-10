Catarina Martins destaca mais mandatos, mas assume "resultado modesto"

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, admitiu que o partido teve "um resultado modesto" nas autárquicas, apesar de ter crescido em número de votos e em mandatos, destacando o mau resultado da direita nestas eleições.

No discurso, já perto da meia-noite, no quartel-general que o partido montou para a noite eleitoral no Palácio das Galveias, Catarina Martins começou por explicar que o partido aguarda ainda muitos resultados finais, mas realçou que "o BE cresceu nestas eleições em números de votos e em eleitos", tendo mais mandatos em assembleias de freguesia, em assembleias municipais e vereadores em câmaras onde nunca tinham conseguido.

"Sendo um resultado modesto, mostra o caminho que o Bloco está a fazer para a implementação em todo o país", destacou.

A líder bloquista assumiu que dois dos objetivos que tinham sido estabelecidos para estas eleições autárquicas não foram atingidos: a conquista das câmaras de Salvaterra de Magos e de Torres Novas e parar as maiorias absolutas pelo país.

"Para o Bloco de Esquerda era importante que a direita tivesse um resultado pior nas autárquicas e esse objetivo foi atingido", enfatizou, quando questionada sobre a votação do PSD.

Robles eleito vereador em Lisboa

O candidato do BE à Câmara de Lisboa congratulou-se com o "grande resultado" do partido na cidade, com a sua eleição como vereador e com o aumento do número de mandatos nas assembleias municipal e de freguesias.

"Ainda não temos dados finais, mas as projeções apontam para uma grande novidade na cidade de Lisboa: o Bloco de Esquerda passa a estar na Câmara Municipal. É um grande resultado", afirmou Ricardo Robles, no Palácio das Galveias, em Lisboa.

O candidato reiterou o que disse ao longo da campanha eleitoral: "Vou assumir o mandato por inteiro, serão os quatro anos em que dedicarei o melhor que sei à cidade de Lisboa e os lisboetas sabem que podem contar com o BE." Na Câmara de Lisboa, referiu, o BE "garantirá transparência, diálogo e prioridades políticas: Habitação e Transportes".

Quando questionado sobre uma eventual aliança com o PS, Ricardo Robles reafirmou, tal como tinha feito ao longo da campanha, que o BE está "disponível para uma viragem política na Câmara de Lisboa". "E isso significa ir ao que não foi feito nos últimos quatro anos: habitação, transportes, equipamentos nas escolas e creches", afirmou.

(com Lusa)