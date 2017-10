Ir votar em dia de clássico: uma questão de escolha ou de organização?

Dia 1 de Outubro - dia de eleições autárquicas mas também do clássico de futebol Sporting - FC Porto. Marcar jogos de futebol, sobretudo entre dois grandes, para um dia de eleições é algo que não é pacífico.

Há quem acredite que grandes eventos desportivos possam afastar as pessoas das urnas. Mas será isto verdade? Veja as respostas de quem foi ao estádio ou até à praia em dia de eleições e tire as suas conclusões.

O Governo admite proibir jogos de futebol em dias de eleições. Tudo porque a liga marcou o Sporting - FC Porto para o dia 1 de Outubro, dia de eleições autárquicas. A decisão gerou polémica e a Liga tentou emendar a mão mudando a hora do jogo para as 19:15, já depois do fecho das urnas. No entanto, o Executivo pretende mesmo avançar com a medida de modo a evitar situações semelhantes no futuro. A VISÃO saiu à rua - foi ao estádio de Alvalade, a um centro comercial e ainda passou pela praia - para ouvir o que os portugueses pensam.