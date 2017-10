Fernando Medina e Rui Moreira com maioria absoluta

Fernando Medina e Rui Moreira vão manter-se à frente das autarquias de Lisboa e Porto, com maioria absoluta, indica a projeção da Eurosondagem para a SIC.

O CDS surge como o segundo partido mais votado na capital, bem destacado do PSD, que deve ser ultrapassado ainda pela CDU, embora subsista alguma margem para dúvida neste caso.

Tal como em Lisboa, também no Porto os sociais-democratas arriscam não ir além de 10% dos votos, sendo já certa uma derrota histórica do maior partido da oposição nas duas principais cidades do país. Em resultado disso, o PSD terá apenas um vereador na Invicta e, no máximo, contará com dois na capital.

Manuel Pizarro, que esteve ao lado de Rui Moreira nos últimos quatro anos e encabeçou uma candidatura do PS no Porto que não estava prevista, garante um resultado expressivo, acima dos 30%, mas insuficiente para colocar em xeque a vitória do atual presidente da câmara, candidato independente que mantém o apoio do CDS.

Quanto aos outros partidos de Esquerda, BE e CDU apresentam projeções idênticas no Porto, mas em Lisboa os comunistas levam clara vantagem, que se pode traduzir em mais um mandato em relação aos bloquistas.

PROJEÇÃO EUROSONDAGEM PARA A SIC

Lisboa

Fernando Medina (PS) 41,4% a 46,0% (9 mandatos)



Assunção Cristas (CDS) 16,2% a 20,0% (3 a 4 mandatos)



João Ferreira (CDU) 10,0% a 12,1% (2 mandatos)



Teresa Leal Coelho (PSD) 8,4% a 11% (1 a 2 mandatos)



Ricardo Robles (BE) 7,7% a 9,6% (1 a 2 mandatos)

Porto

Porto Rui Moreira (ind): 37,7% - 42,0% (7 mandatos)



Manuel Pizarro (PS): 30,3% - 34,0% (5 mandatos)

Álvaro Almeida (PSD): 7,7% - 11,0% (1 mandato)



José Teixeira Lopes (BE): 4,8% - 7,2% (0 a 1 mandato)



Ilda Figueiredo (CDU): 4,8% - 7,2% (0 a 1)