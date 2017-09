Como a VISÃO prestou um serviço público ao vice-presidente e a três vereadores da Câmara de Almada

Esta quarta-feira, 27, um corretor dizia à VISÃO, espantado, que durante um zapping para obtenção de informações profissionais na Segurnet – uma rede privada de repositório central de dados e de comunicações entre as companhias seguradoras –, tropeçara num veículo propriedade da Câmara de Almada que surgia na plataforma com a apólice de seguro "anulada", desde 30 de janeiro último, por "falta de pagamento". Descobriu, depois, que o automóvel em causa está atribuído ao vereador António Matos, que tutela os pelouros da Educação, Cultura, Desporto e Juventude.

Perplexo, o referido corretor navegou na Segurnet, para verificar se havia mais veículos daquela autarquia na mesma situação. Deu com mais três com o seguro "anulado" por "falta de pagamento": os automóveis atribuídos ao vice-presidente da Câmara de Almada, José Gonçalves, e a outros dois vereadores com pelouros no Executivo municipal, todos da marca Toyota Prius e adquiridos em 2005.

Além de ser a rede privada de informações das seguradoras sobre o estado das apólices de seguro automóvel, a Segurnet é também o banco de dados ao qual as polícias recorrem, em casos de acidentes de viação em que nenhum dos condutores se dá por culpado, ou de atropelamentos, por exemplo. Pela Segurnet, as autoridades verificam a autenticidade das cartas verdes – cuja falsificação, atualmente, atingiu um grau apuradíssimo de fidedignidade.

Ao fim da manhã de quarta-feira, 27, a VISÃO contactou a Câmara de Almada, para obter esclarecimentos sobre o estado ilegal em que as mencionadas viaturas surgiam na Segurnet. Na tarde desse dia, a autarquia fez-nos chegar um print screen efetuado na plataforma eletrónica do segurador da apólice de frota do município. Estava tudo "normal", com a última alteração da apólice datada de 28 de dezembro de 2016, cerca de um mês antes do dia em que, na Segurnet, os seguros surgiam anulados por falta de pagamento - 30 de janeiro de 2017.

"As viaturas da Câmara Municipal de Almada nunca circularam um único dia sem seguro", escreveu num e-mail o diretor do Departamento de Comunicação da autarquia, Miguel Ribeiro. Quanto aos elementos contrários inseridos na Segurnet, o porta-voz do município alegou que, "como base de dados que é, a informação que disponibiliza depende da periodicidade com que é atualizada".

Mas, neste caso em particular, aconteceu uma espécie de milagre das rosas. Na manhã de quinta-feira, 28, menos de 24 horas após a VISÃO ter contactado a Câmara de Almada, os quatro Toyota Prius em questão já surgiam na Segurnet com as respetivas apólices de seguro "em vigor". Antes assim.