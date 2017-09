Campanha Alegre IV

E à segunda semana, Marques Mendes mostrou-se ao povo “laranja”, reservando os oráculos para o “final do jogo”. Descobrimos o mistério das ideias para “vinte estações de metro” e um “aeroporto em Coimbra” e um diretor de comunicação que cometeu a proeza de assessorar o único líder partidário a concurso (CDS) e o presidente da Associação Nacional de Municípios (PS) ao mesmo tempo. Andámos a saltitar pelos buracos de uma “Lisboa esquecida”, isto na semana em que se soube que Assunção Cristas começou a namorar antes de 1951. O benfiquista Telmo Correia pretende tornar-se o presidente de todos os belenenses e, em Oeiras, há esteticistas que não vos digo nada...

Tiago Miranda

Agora, já aparecem todos...

Começou por andar, esta semana, pelo seu concelho natal, Fafe, apoiando o candidato da coligação PSD/CDS, Eugénio Marinho, que tenta apear da presidência do executivo camarário o recandidato socialista Raul Cunha. Mas os holofotes viraram-se, depois, para a presença do comentador da SIC na campanha de Teresa Leal Coelho, em Lisboa, onde apareceu também o antigo autarca da capital, Pedro Santana Lopes. Manuela Ferreira Leite seria terceira figura ex-líder do PSD a figurar ao lado da candidata, que se declarou “muito bem rodeada”. Se pesos tão pesados tivessem aparecido antes, talvez Passos Coelho não tivesse tido tanta dificuldade em encontrar generais para dar a cara no combate das autárquicas...

Cristas e Machado, a mesma luta

O que têm em comum Assunção Cristas e o autarca de Coimbra e presidente da Associação de Municípios, Manuel Machado? Ideias polémicas no âmbito dos transportes: 20 estações de metro em Lisboa e um aeroporto em Coimbra. Mas há mais: têm o mesmo marketeer, José Manuel Diogo (JMD), especialista em media intelligence. Coincidência? Não. Os métodos aplicados na preparação da campanha foram os mesmos e as mensagens escolhidas para passar aos eleitores similares. “O mais difícil é sempre convencer os candidatos a 'empobrecer' o seu discurso público, convertendo-o em sound bytes que atinjam diretamente o coração e a razão dos eleitores”, revela JMD.

Equívocos de Belém

Num panfleto de campanha para a freguesia de Belém, Assunção Cristas, que cresceu na zona, afirma que chegou a namorar no Jardim Colonial. Trata-se do Jardim Botânico Tropical – assim designado desde os anos 80. Ora, antes disso, desde 1951, chamava-se Jardim do Ultramar. A designação Colonial é anterior a tudo isto. O mínimo que pode dizer-se é que a líder do CDS está muito bem conservada... Já agora, o seu candidato à junta, o conhecido benfiquista Telmo Correia, pretende ser o presidente... de todos os belenenses! Telmo, que participa num programa de discussão de futebol na Antena 1, chamado Grandes Adeptos, tem um filho inscrito na formação do CIF que, por sua vez, integra uma escolinha... do Sporting!

Protesto de cartão em Caselas

Já depois de terem feito chegar um abaixo assinado ao presidente da Câmara de Lisboa e ao presidente da Junta de Belém, os moradores da Estrada de Caselas entraram no espírito da campanha eleitoral e afixaram cartazes a chamar a atenção para o mau estado do asfalto: “Cuidado com os buracos”, “Zona sem turistas, zona sem obras”, “Será que posso deduzir os amortecedores novos no IRS?”, dizem os cartazes pendurados nos postes de iluminação daquela artéria lisboeta que, com tantos buracos, de Estrada só já tem o nome…

Oeiras, a capital das esteticistas

Como se vê nestas imagens, as duas candidatas mulheres a Oeiras, Heloísa Apolónia, pela CDU, e a independente Sónia Amado Gonçalves, capricharam no cabeleireiro e na esteticista, antes de se deixarem fotografar para os últimos cartazes da campanha. O mínimo que se pode dizer é que os salões de beleza, em Oeiras, estão muito à frente. Isto, porque nos recusamos a acreditar que as máquinas da campanha tenham recorrido ao truque do Photoshop... Mas o leitor não é obrigado a acompanhar-nos nesta nossa questão de fé. Entre os candidatos a Oeiras, há mais duas mulheres: Safaa Dib, pelo “Livre”, e Isabel Sande e Castro, pelo Nós Cidadãos. Já entre os homens, Isaltino destaca--se pelo seu lifting de credibilidade, depois do processo que o levou à prisão...