João Lourenço tomou posse numa cerimónia em que Marcelo esteve em destaque

João Lourenço, general na reserva, de 63 anos, foi esta terça-feira investido, no cargo de Presidente da República de Angola, o terceiro que o país conhece desde a independência, em novembro de 1975.

O ato, presenciado por convidados nacionais e internacionais e milhares de populares, decorreu no Memorial António Agostinho Neto, em Luanda, no mesmo local e dia (26 de setembro) em que José Eduardo dos Santos foi investido pela última vez como chefe de Estado Angolano, após as eleições de 2012.

A cerimónia, que contou com a presença de cerca de duas dezenas de chefes de Estado e do Governo - incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente português - iniciou-se pelas 12:00, orientada pelo juiz conselheiro presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, que proclamou a eleição de João Lourenço e de Bornito de Sousa para os cargos, respetivamente, de Presidente e vice-Presidente angolanos.

O Presidente português foi assobiado esta manhã em Luanda, na tomada de cerimónia de investidura de João Lourenço. Contudo, os assobios em Angola têm habitualmente uma conotação positiva. O momento aconteceu quando estavam a ser anunciados os dignitários internacionais presentes, Marcelo Rebelo de Sousa foi o único a ser recebido com assobios mas também com o aplauso mais vigoroso.

Para Costa, é "manifesto" que as relações entre Portugal e Angola "estão ótimas"

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, declarou hoje ser "manifesto" que as relações entre Portugal e Angola "estão ótimas", como se atesta pela presença portuguesa na tomada de posse do novo Presidente angolano.

Questionado em Lisboa à margem de uma iniciativa autárquica em que participava como secretário-geral do PS, António Costa começou por declarar que quando pusesse a gravata e estivesse "como primeiro-ministro", responderia a questões nesse âmbito, mas de todo o modo definiu como "ótimas" as relações entre os dois países.

"É manifesto que [as relações] estão ótimas, pela forma como o senhor Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros estão a representar Portugal na tomada de posse do Presidente João Lourenço", sustentou, antes de desejar felicidades para o mandato do Presidente angolano, que, lembrou, foi por si recebido na sede do PS "muito recentemente".