Campanha Alegre I

Rui Moreira foi à bola e Manuel Machado promete um aeroporto para poupar três minutos numa viagem a Fátima. Pedro Passos Coelho esfalfa-se contra os anúncios a conta gotas sobre o orçamento de Estado e Pedro Nuno Santos fala ao respeitável público sob a etiqueta de garantia do PCP. Há um candidato de antes torcer do que quebrar e outro(a) que não ouviu o hit de verão de Shakira, que canta Lleva, llévame en tu bicicleta. No Porto, Manuel Pizarro, mais do que amar, perdão, “fazer pelos dois”, parece inclinado ao amor livre, prometendo coligar-se “com quem for necessário”. Suspeita-se de que, em Odivelas, o candidato do PSD, Fernando Seara, que já ganhou Sintra e já perdeu Lisboa, andará pela calada da noite a percorrer a Calçada de Carriche, certificando-se das melhores horas para circular por ali. Como veremos nas duas páginas que o leitor tem abertas, esta campanha dava uma sitcom. E só estamos a aquecer os motores...

O Salvador Sobral da Areosa

Manuel Pizarro nasceu em Coimbra, mas não precisou de aeroporto para sonhar com altos voos. Tem feito furor, no Porto, o cartaz do candidato local do PS, que, depois de romper com Rui Moreira, proclama, em letras gordas, à boleia de Salvador Sobral: “Fazer pelos dois”. Numa entrevista ao Observador, Pizarro lá deixou implícito que até podem ser mais de “dois”, pois, para poder governar a cidade, admite coligar-se... “com quem for necessário”.

A promessa do ano

O recandidato pelo PS a Coimbra, Manuel Machado, quer que a cidade seja dotada de um aeroporto comercial. E parece que já existe uma pista muito jeitosa no Aeródromo Bissaya Barreto, em Cernache. Receber voos charter com passageiros que se destinem a Fátima é um dos argumentos para viabilizar a obra. Bem, a distância entre Lisboa e Fátima é de 128 km e, pela A1, está estimado que o tempo médio de viagem seja de 1 hora e 22 minutos. De Coimbra, anda-se 116 km, estimando-se o tempo de viagem em 1 hora e 19 minutos. Um aeroporto para poupar três minutos? Parece-nos bem. Vejamos, agora, o que terão a dizer os habitantes de Monte Real, eles que até já viram o Papa aterrar na respetiva base aérea, num voo com a etiqueta Roma-Leiria...

Inquebrável

Enviado pelo leitor e assinante da VISÃO José Henrique Duarte, este cartaz atesta a solidez de um candidato que promete não quebrar. Será que está disposto a torcer?

A “biciclete” de Gabriela

Num debate em Cascais, a candidata pelo PS e ex-ministra da Cultura de José Sócrates, Gabriela Canavilhas, parece que disse repetidamente “biciclete” em vez de bicicleta. Na Língua Portuguesa também se aplica a máxima de que “cada um pedala a sua”?...

Separados à nascença?

As semelhanças entre Rui Moreira, recandidato independente à Câmara do Porto, e o ator Ty Burrell, o Phil Dunphy da sitcom americana “Uma família muito moderna”, parecem por demais evidentes. A série cómica aborda, a brincar, diversos problemas que se colocam às famílias de hoje, como a afetividade, a adoção e o divórcio. O “Phil Dunphy dos Aliados” já teve de lidar com isso tudo: a “afetividade” de Ana Catarina Mendes (secretária--geral adjunta do PS), a adoção do CDS (que apoia a candidatura) e o divórcio com Manuel Pizarro, seu ex-nº 2 e agora candidato socialista.

Futebol 1, Política 0

Rui Moreira faltou ao debate sobre as autárquicas, com os candidatos do Porto, promovido pela TVI24. Mas foi visto, no mesmo dia e à mesma hora, no Estádio do Bessa, para assistir ao jogo de apuramento para o mundial da Rússia entre Portugal e as Ilhas Faroé. Será mais um caso de interferência do futebol na política?

Futebol 2, Política 0

Na mesma linha de Rui Moreira, Assunção Cristas congratulou-se publicamente com o apuramento da segunda equipa de Lisboa – o Sporting – para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Logo foi criticada por esquecer o FC do Porto. Os mais distraídos ainda não conseguem separar a sua condição de líder com a de candidata autárquica a Lisboa. E nenhum político consegue separar a politica do desporto--rei.

Camarada Cassete Nuno

Pedro Passos Coelho insurgiu-se contra o anúncio de medidas “populistas” em conta gotas, que poderão constar do Orçamento de Estado, e pede ao Governo que guarde essa divulgação para depois das autárquicas. O secretário de Estado que coordena o diálogo parlamentar com os partidos à esquerda, Pedro Nuno Santos, respondeu que interpretava isto como um elogio: se o PSD receia a divulgação do OE antes das eleições, é porque adivinha que “ele é bom” para as famílias portuguesas.

O governante falou aos microfones de uma televisão, em plena Festa do Avante! e, atrás de si, numa das imagens, lá estava um proeminente símbolo com a foice e o martelo e a sigla do PCP. Quem não o conhecesse acharia que era um porta-voz dos comunistas, mas Campanha Alegre acredita que o enquadramento se deveu a pura maldade da estação televisiva que escolheu aquele ângulo...

Seara novo

Fernando Seara teve uma colorida apresentação em Odivelas, como candidato pelo PSD à respetiva Câmara. Aos pulinhos, às vezes com voz de falsete, fez uma comunicação bastante original, tendo declarado que, apesar de ter sido autarca em Sintra, nunca lá viveu – e todos os dias sofria com o IC19. Presume-se que mesmo andando contra a corrente do trânsito (que “engarrafa” de manhã no sentido Sintra-Lisboa e não no sentido contrário, que Seara percorria...) lá conseguiu inspiração para promover obras no IC19. Por isso, adverte: “Até já sei as melhores horas para a Calçada de Carriche”. Sim, porque já começou “a estudar Odivelas”, para ter algo mais para dizer, como referiu, do que, simplesmente apresentar-se como “o Nandinho Seara, tenho nome como o Zé Maria”. O Obervador até publicou um vídeo com a performance de Seara que, olhando para a 1ª fila da plateia, onde estava Passos Coelho, disse: “Eu sei quem mora em Massamá”. Só visto.

(Esta série de artigos foi publicada na VISÃO 1279, de 13 de setembro de 2017)