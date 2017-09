Luzes, Câmara... três perguntas aos candidatos a Loures

Antes de serem conhecidas as candidaturas à presidência da Câmara Municipal de Loures poucos seriam os que acreditavam que a corrida a este concelho iria ser das mais mediáticas. As declarações do candidato do PSD a esta autarquia, André Ventura , sobre a comunidade cigana deram a Loures uma exposição nacional. Depois de ter afirmado que a comunidade cigana que reside naquele concelho vive quase exclusivamente de subsídios do estado e de ter insinuado que viviam num clima de impunidade, o foco da campanha centrou-se em André Ventura e nas suas acusações, rapidamente apelidadas de xenófobas. O candidato perdeu o apoio do CDS, que entretanto apresentou Pedro Pestana Bastos como candidato, mas ganhou palco.

À esquerda, a CDU tenta a reeleição do atual presidente Bernardino Soares; o PS aposta em Sónia Paixão para recuperar uma câmara que os socialistas perderam há 4 anos; e o Bloco de Esquerda espera que a popularidade alcançada nas legislativas e na solução governativa vigente no país possa significar a eleição de Fabian Figueiredo. Tudo isto acontece num concelho que é, refira-se, tradicionalmente de esquerda - comunistas e socialistas têm ocupado a cadeira do poder local alternadamente.

A expetativa para perceber como vão reagir os lourenses ao surgimento de um candidato que muitos comparam a Trump e a Le Pen - se não acredita veja o vídeo - é grande. O debate destes cinco candidatos na TVI foi, de resto, o terceiro mais visto até ao momento (apenas superado pelos debates de Lisboa e do Porto). O país está de olhos postos num concelho que pode ser um laboratório da política nacional.

*Foram convidados para participar neste vídeo os candidatos apoiados pelos partidos com grupo parlamentar na Assembleia da República.