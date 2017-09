Impasse na Catalunha: o que dizem os partidos portugueses

O governo regional da Catalunha marcou um referendo sobre a independência da região para o próximo dia 1 de outubro. O Tribunal Constitucional de Espanha considerou o referendo ilegítimo por não respeitar a lei espanhola. No entanto, governantes catalães continuaram a organizar a votação e esta quarta-feira a Guardia Civil deteve 14 pessoas ligadas à organização do referendo. A polémica está instalada em Espanha. Mas o que dizem os partidos portugueses sobre tudo isto?

"O que está em causa na Catalunha é a liberdade de expressão e de reunião dos catalães." É desta forma que Fernando Rosas, do Bloco de Esquerda, entende a polémica em torno da realização de um referendo sobre a independência da Catalunha. O dirigente bloquista falava num comício do partido, ontem à noite, e dedicou parte da sua intervenção ao apoio aos catalães. A consulta foi considerada ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol mas os responsáveis pela organização do ato eleitoral continuaram a preparar a sua realização de forma unilateral. Esta foi uma atitude que a justiça espanhola entendeu como desobediência da lei. Assim, na manhã desta quarta-feira, 20 de setembro, a Guardia Civil deteve 14 pessoas que estariam a organizar o referendo apesar de ter sido considerado ilegítimo.

O Podemos, homólogo do Bloco de Esquerda, diz que estas detenções são políticas. Críticas que encontram eco nas palavras do historiador Fernando Rosas: "[as detenções são] um abuso autocrático e antidemocrático do governo do Partido Popular, como sempre, inspirado num nacionalismo agressivo, insolente, diretamente bebido das mais sinistras tradições da ditadura franquista."

Opinião diferente é a do CDS-PP. O deputado Pedro Mota Soares, em declarações à VISÃO, não quis tomar nem o lado do governo espanhol nem o lado dos independentistas mas lembrou que "em Espanha há um quadro de direito democrático que deve ser respeitado". O ex-governante centrista recordou ainda que Portugal e Espanha mantiveram sempre boas relações, recusando tecer qualquer comentário que pudesse ser interpretado "como uma ingerência". Afirmou ainda que o CDS condena "todas as práticas que sejam consideradas ilegais dentro do quadro de direito democrático" espanhol.

Já o deputado socialista Paulo Pisco considerou que a situação que se vive na Catalunha "é complexa" mas afirmou que acima de tudo está "a necessidade de respeitar a consituição", não se pronunciando sobre se as detenções levadas a cabo pela Guardia Civil foram ou não excessivas. À VISÃO, disse apenas que "tudo deve ser interpretado no quadro legal espanhol", lembrando que um dos princípios básicos na legislação de Espanha é "a unidade do território." Paulo Pisco não nega que exista a necessidade de discutir um eventual referendo sobre a independência mas considera que, a existir, "deve acontecer uma coisa semelhante àquela que aconteceu no Reino Unido" quando se referendou a independência da Escócia – que terminou com a vitória do "não".

O PSD, homólogo do partido que está no poder em Espanha – o PP –, não quis "tomar uma posição para já". A VISÃO tentou ainda estabelecer contacto com o PCP de forma a perceber qual a posição dos comunistas portugueses perante esta situação mas até ao momento não obteve qualquer resposta. Recorde-se que o movimento Izquierda Unida, do qual faz parte o Partido Comunista Espanhol, condenou de forma veemente as detenções de quarta-feira e apelou à participação de todos os espanhóis em manifestações de protesto contra a atuação da administração central de Espanha.