Luzes, câmara... três perguntas aos candidatos a Oeiras

Este é o primeiro de uma série de cinco vídeos que a VISÃO preparou para as duas últimas semanas de campanha autárquica. Até ao dia das eleições, 1 de outubro, vão ser lançados todos os vídeos, cada um correspondendo a um determinado município – Oeiras, Matosinhos, Loures, Porto e Lisboa. Em cada vídeo, os candidatos foram desafiados a responder às mesmas três perguntas sem conhecerem as respostas que já tinham sido dadas pelos adversários. As prioridades tocam-se? As diferenças entre as várias forças políticas são assim tantas? Veja e avalie por si mesmo.

O vídeo inaugural desta série corresponde ao concelho de Oeiras. Um munícipio que esteve envolvido em polémica muito antes de a campanha ter começado. Paulo Vistas, o atual presidente da câmara, foi eleito há quatro anos (2013) pelo movimento "Isaltino, Oeiras mais à Frente". Era o sucessor natural do ex-autarca e foi escolhido pelo próprio para a sua sucessão. Na altura, Isaltino Morais encontrava-se detido no Estabelecimento Prisional da Carregueira, a cumprir uma pena de prisão efetiva de dois anos pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Mas essa condição não impediu que Paulo Vistas fosse eleito pelo movimento criado pelo ex-autarca, foi antes uma ajuda para a sua eleição.

Quatro anos depois, Isaltino Morais, já em liberdade e sem estar impedido pela limitação de mandatos, e Paulo Vistas são adversários. Uma corrida que conta ainda com um dinossauro autárquico (Joaquim Raposo), uma deputada que está no Parlamento desde 1995 (Heloísa Apolónia) e um vereador que trabalhou tanto com Isaltino Morais como com Paulo Vistas na autarquia à qual agora concorre (Ângelo Pereira). A receita já permitia antever que por esta altura o caldo estivesse a ferver. E está mesmo.

*Ao todo na corrida à presidência da Câmara Municipal de Oeiras há 13 candidaturas. Foram convidados para participar neste vídeo as candidaturas apoiadas pelos partidos com grupo parlamentar na Assembleia da República e ainda os dois candidatos que já foram presidentes desta autarquia. Isaltino Morais recusou participar.