A Webrand, a Póvoa e o PSD: os documentos e a verdade

O adjunto da presidência da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Francisco Casanova, foi, durante anos, o elo de ligação entre a Webrand e o atual líder da autarquia para os assuntos relacionados com os contratos públicos e a campanha eleitoral do PSD, em 2009. Aires Pereira, então vice-presidente e atual candidato à presidência do município, tinha relações muito próximas com os gestores da agência, como está amplamente demonstrado na documentação e nas mensagens de correio eletrónico trocadas entre os diversos protagonistas, empresas e serviços da autarquia, que agora divulgamos ao pormenor e em exclusivo.

Aires Pereira reagiu ao primeiro artigo da investigação da VISÃO quase uma semana depois da publicação do mesmo. Fê-lo à porta fechada, em reunião do executivo, para explicar que o município celebrou apenas três contratos com a Webrand, conforme pormenorizaria à Rádio Onda Viva: “Em 2010, no montante de 14 mil e 500 euros para a conceção e impressão de todo o material que foi utilizado na campanha sobre o novo tarifário da água. Em 2012, a autarquia pagou 28 mil euros para a criação e divulgação do site da Loja do Ambiente” e existe também “um contrato no mesmo ano com uma outra empresa do mesmo grupo – a Yourprojects – no montante de 14.320 euros para o lançamento e divulgação do site e loja digital”. O candidato do PSD a novo mandato negou também ter conduzido um Volkswagen Touareg pago pelos gestores da agência. “Insinua-se a utilização, mas no próprio artigo se vê que não existiu”, reagiu o presidente da Câmara.

O que dizem os emails e documentos?

Ora, parte da documentação consultada pela VISÃO, agora disponibilizada aos nossos leitores (ver abaixo), engloba, entre outros, o caso do Touareg 5.0 TDI que os donos da Webrand terão pago e cedido a Aires Pereira, não esquecendo diversos indícios de violação das regras da contratação pública, viciação de concursos e financiamento oculto e ilegal à campanha eleitoral do PSD nas autárquicas de 2009.

Para que o leitor não se perca neste emaranhado, recordamos que a Webrand foi uma agência de publicidade fundada em agosto de 2008, gerida por Cristina Ferreira e Renato Silva, e que deu sequência à Grafinvest, que ambos também lideraram. No caso dos esquemas relacionados com a Póvoa e já detetados pela Autoridade Tributária noutros âmbitos, a agência usou uma sociedade fictícia denominada Yourprojects. Pedro Bessa, ex-trabalhador da Webrand ouvido pelos inspetores das Finanças, confirmou ter acompanhado o processo de criação da Loja do Ambiente para a Câmara da Póvoa. Aí, “foi necessário recorrer a uma das empresas de fachada do grupo – a Yourprojets – por terem sido ultrapassados os limites legais de valores para contratos com entidades públicas”, esclareceu no âmbito do inquérito fiscal.

Ao grupo pertencia também a Berma, o centro de impressão digital liderado por Carlos Costa - sócio-gerente da Webrand até dada altura – que obedecia a ordens dos gestores Cristina Ferreira e Renato Silva. Enquanto vice-presidente do município, entre 1994 e 2013, Aires Pereira manteve relações privilegiadas com o casal, tendo, inclusive, ajudado a desbloquear problemas relacionados com a mudança de instalações da Berma para a Póvoa. O autarca preside ao Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (LIPOR), é conselheiro nacional do PSD e foi dirigente distrital do partido.

Refira-se, por último, que tanto a CDU como o Bloco de Esquerda já desafiaram Aires Pereira a esclarecer publicamente as suspeitas relacionadas com a investigação da VISÃO, manifestando a sua insatisfação pelas parcas explicações dadas pelo autarca.

Aqui fica, entretanto, um resumo da correspondência eletrónica trocada entre as diversas figuras deste caso, além dos elementos contidos em diversos documentos relacionados com ajustes da autarquia e a campanha eleitoral autárquica do PSD em 2009.

De referir, por último, que a autarquia, e o seu presidente, optaram, numa segunda fase, por não responder a qualquer das perguntas da VISÃO.

WEBRANDGATE (Póvoa de Varzim, 2008-2011)

3 de junho de 2008

A GRAFINVEST, gerida por CRISTINA FERREIRA e RENATO SILVA, tinha, nesta data, 14.375 euros faturados à CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA, relativo a serviços prestados entre fevereiro e junho de 2008.

19 de junho de 2008

CRISTINA FERREIRA escreve a RUI SOUSA, da COMPANHIA DO SOM a pedir que lhe envie o nome de duas empresas para ser efetuada a consulta do concurso da PÓVOA. Rui Sousa indica a COMPANHIA DO SOM e a SOM PURO. CRISTINA FERREIRA pergunta qual das duas empresas vai ganhar. “É a COMPANHIA DO SOM que vai ganhar”, responde RUI SOUSA. [Rui Sousa era um habitual parceiro da Grafinvest e da Webrand em diversos contratos partidários e autárquicos].

16 de julho de 2008

CRISTINA FERREIRA pede a um gestor do Millennium BCP, “com urgência” o valor final do Volkswagen Touareg 5.0 TDI. Dias depois, a 21 de julho, o valor é indicado: 55.290 euros. A 4 de agosto, CRISTINA FERREIRA contesta, dizendo que o valor referido na carta é 48 mil euros e que, segundo a sua avaliação, a viatura só vale 35 mil. Pede, pois, uma revisão de valores. No dia seguinte, o gestor indica que a melhor proposta de venda é de 52 mil euros. A 11 de outubro, CRISTINA FERREIRA pede o envio da proposta de leasing para a viatura e o montante referido por um período de 24 e 36 meses.

18 de julho de 2008

FRANCISCO CASANOVA, adjunto da presidência de Câmara, com ligação direta a Aires Pereira, escreve a CRISTINA FERREIRA. Diz-lhe que recebeu uma comunicação da Secção de Aprovisionamento da autarquia, na qual aqueles serviços referem ter conhecimento de que a GRAFINVEST não tem a situação regularizada relativamente a dívidas à Segurança Social e, como tal, deve ser excluída dos procedimentos de contratação. “Que me diz?”, pergunta. CRISTINA FERREIRA responde que todas requisições em falta ficam em stand-by até CASANOVA regressar do estrangeiro e “falarmos um pouco sobre a nossa estratégia”.

22 de julho de 2008

“Agradeço que nos informe como está vossa situação face à Segurança Social, pois precisamos de saber como proceder para trabalhos posteriores”, escreve FRANCISCO CASANOVA. “Brevemente serão fornecidos elementos da nova agência de publicidade. Todas as requisições em falta ficam pendentes até instruções”, responde CRISTINA.

13 de agosto de 2008

“Continuamos à espera de informações para podermos dar andamento aos vários serviços suspensos, para além de podermos retomar a colaboração habitual”, escreve FRANCISCO CASANOVA. Nesse mesmo dia, CRISTINA FERREIRA manda os dados da WEBRAND, criada cinco dias antes, “para emissão de todas as requisições em falta”.

22 de outubro de 2008

Mail de CARLOS COSTA (sócio-gerente da BERMA, empresa com ligações ao grupo WEBRAND) para CRISTINA FERREIRA e RENATO SILVA a pedir para darem “um toque” ao engenheiro AIRES PEREIRA para ver se ele sabe alguma coisa sobre um armazém “abandonado” em Sencadas, de uma antiga construtora, pois pode ter interesse.

30 de outubro de 2008

CRISTINA FERREIRA envia ao Millennium BCP novo pedido para leasing de viatura pelo período de 24 a 36 meses. “Tenho alguma urgência em encerrar este assunto”. A 3 de novembro, a gestora da Webrand insiste. No dia seguinte, o gestor do Millennium responde: “Agradeço o envio dos elementos [de] identificação e rendimentos da entidade que irá ficar com o leasing porque me disse que não era a sua empresa”.

2 de dezembro de 2008

CRISTINA FERREIRA pede a FRANCISCO CASANOVA requisições em falta relativas a lonas, produções para vários eventos (Festival de Música, seis bandeiras, Festas de São Pedro, Euro 2008, Encontro pela Paz e Póvoa Cidade Limpa). “As mais recentes já estão emitidas, nomeadamente as efetuadas em nome da Webrand. Já quanto às mais antigas, o que pergunto é se já resolveram o problema administrativo da GRAFINVEST (...)”.

3 de dezembro de 2008

CRISTINA FERREIRA explica que pretende que as requisições relativas à GRAFINVEST sejam emitidas à WEBRAND. “Não sei se administrativamente o procedimento é automático (...) Poderá haver necessidade de encontrar justificação para nova emissão”, responde FRANCISCO CASANOVA.

8 de dezembro de 2008

CRISTINA FERREIRA diz a FRANCISCO CASANOVA que os assuntos das requisições estão tratados, queixando-se de nunca ter recebido as mesmas. “Os serviços já tinham sido todos requisitados, mas no nome de outra empresa. E esse é que é o problema”, responde FRANCISCO CASANOVA no dia seguinte. “Esse processo ficou encerrado em outubro de 2008 já em nome da Webrand”, responde CRISTINA FERREIRA no mesmo dia. “Não pode afirmar isto assim”, contesta FRANCISCO CASANOVA. “Mas quando me ligar e falarmos pelo telefone irá perceber porquê e quais as obrigações e implicações da contabilidade pública".

17 de dezembro de 2008

Numa comunicação interna, CRISTINA FERREIRA escreve: “Acabei de falar via telefone com o FRANCISCO CASANOVA sobre as requisições pendentes dos trabalhos abaixo mencionados. Vai ele falar com os serviços da autarquia de forma a que se arranje uma solução rápida para a emissão das requisições em nome da WEBRAND. Disse-me que brevemente teremos este assunto devidamente fechado. Em princípio, os trabalhos executados irão ser substituídos com outro nome do projeto”. RENATO SILVA comenta: “Boa solução...Cabecinhas pensadoras...”.

29 de dezembro de 2008

CRISTINA FERREIRA envia a FRANCISCO CASANOVA orçamento para produções relativas ao Mercado Municipal. Valor? 15.443,35 euros + IVA.

30 de dezembro de 2008

Numa comunicação interna sobre os “assuntos pendentes” com a CÂMARA DA PÓVOA, CRISTINA FERREIRA escreve: “Ele [FRANCISCO CASANOVA] ficou de tratar junto dos serviços da autarquia de forma a que fosse dado outro nome ao projeto. Tem que ser pressionado...senão passa a vida a dormir na forma...”.

16 de janeiro de 2009

FRANCISCO CASANOVA para CRISTINA FERREIRA: “Todos os processos de que me falou, em atraso, estão a seguir o seu caminho (...)”.

19 de janeiro de 2009

CRISTINA FERREIRA envia a FRANCISCO CASANOVA fatura emitida à JUNTA DE FREGUESIA DE RATES relativa a t-shirts, bonés e lonas: 2.312, 32 euros. A fatura havia sido emitida pela GRAFINVEST, mas é a WEBRAND que reclama o valor.

17 de fevereiro de 2009

Segundo uma comunicação interna da WEBRAND, a CÂMARA DA PÓVOA tinha, por esta altura, pagamentos em atraso à agência no total de 7.396, 97 euros (Lona BTT, seis bandeiras, São Pedro, Vimus, Euro 2008, Encontro pela Paz, reforço de estruturas, Lona suportes Meeting, Correntes d´Escritas, Lonas Piscinas). Parte deles haviam sido faturados através da GRAFINVEST e outros pela WEBRAND.

16 de março de 2009

FRANCISCO CASANOVA pede orçamento para 80 caixas para o sorteio “Sabores Poveiros”. A BERMA fornece as caixas à WEBRAND por 335,13 euros, mas o produto, sem qualquer intervenção da agência, é vendido à CÂMARA DA PÓVOA por 650 euros.

1 de junho de 2009

FRANCISCO CASANOVA encomenda orçamento para bandeiras, sugerindo que, já que o valor do ano passado não foi ainda pago, “devido àquele problema de mudança de entidade, vamos agora tentar incluir tudo no mesmo processo”. “Segundo as minhas contas, este trabalho já foi pago, mas se eles não têm essa informação melhor!”, comenta CRISTINA FERREIRA, em comunicação interna.

26 de junho de 2009

FRANCISCO CASANOVA escreve a CRISTINA FERREIRA, do endereço de correio eletrónico criado para a candidatura do PSD à CÂMARA DA PÓVOA, sob o lema Confiança no Rumo, a seguinte mensagem. “Já percebeu quem está em contacto, aproveito para enviar os textos para os respetivos convites”.

1 de julho de 2009

CRISTINA FERREIRA comunica internamente os valores acordados para a sessão de apresentação da candidatura do então presidente Macedo Vieira (tecido, estruturas de palco) à CÂMARA DA PÓVOA, tendo como vice-presidente AIRES PEREIRA. O valor é 4.600 euros.

4 de agosto de 2009

FRANCISCO CASANOVA pede urgência nos assuntos das torres e outdoors para a campanha. Noutro correio eletrónico, combina 70 outdoors para as juntas da PÓVOA.

O mail é enviado com conhecimento ao arquiteto RUI BIANCHI, coordenador do gabinete de apoio técnico da CÂMARA DA PÓVOA.

28 de agosto de 2009

CRISTINA FERREIRA envia a FRANCISCO CASANOVA o orçamento, bastante inflacionado, para a decoração da sede de candidatura: 7.540 euros. Um exemplo: a deslocação e montagem proposta pela BERMA está orçamentada em 540 euros, mas CRISTINA FERREIRA coloca 1.250 euros no que envia à autarquia.

28 de agosto de 2009

RENATO SILVA toma conhecimento, através dos seus advogados, que o assunto do Volkswagen TOUAREG está complicado, pois os gestores da WEBRAND não devolvem a viatura nem liquidam valores em falta. RENATO SILVA é informado de que já existe uma providência cautelar do banco e é-lhe também dito que RUI ARANA, de uma empresa de recuperação de automóveis, contratada pelo Millennium BCP, comunicou que os responsáveis do banco e ele próprio “sabiam que quem andava com a viatura era o vice-presidente da CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM (...) e que os pagamentos estariam a ser efetuados através de uma conta bancária deste (...)”. RUI ARANA terá dito ainda que aquela “era uma situação delicada, pois se se viesse a saber era complicado, poderia mexer com muita coisa, e que por causa disso é que o BCP não está muito preocupado”. RUI ARANA refere que o assunto já teria sido abordado com CRISTINA FERREIRA. No dia seguinte, RENATO SILVA desmente que AIRES PEREIRA ande com o carro. Diz que paga as mensalidades e que RUI ARANA está a tentar “atirar o barro à parede”. Contudo, confirma ter emprestado o veículo, “por um curto período” a um “amigo”.

De referir, a este propósito, que RUI ARANA, em declarações à VISÃO, publicadas na edição de 31 de agosto, afirmou o seguinte: “Cheguei a ir à Póvoa algumas vezes para tentar encontrar o carro”, reagiu quando confrontado com alguns dados. “Casos desses com presidentes de câmara são aos pontapés”, precisou. “Em Ourém, há uns anos, apanhei um processo de um rent-a-car onde estavam ocultados os automóveis de autarcas da região. Era uma forma de pagar luvas”, explicou. Também CARLOS FONSECA, ex-sócio-gerente da Webrand, em entrevista à VISÃO, garantiu: “Tenho conhecimento de um caso em que, apesar de já estarmos numa fase difícil e a pedir empréstimos aos bancos, a Cristina e o Renato compraram um jipe para oferecer a um autarca do PSD”, recusando-se, porém, a revelar o nome do mesmo. Vários ex-trabalhadores da Webrand confirmaram também à nossa revista que o Touareg teria sido entregue pelos gestores da Webrand ao então vice-presidente da Câmara.

31 de agosto de 2009

CRISTINA FERREIRA envia a FRANCISCO CASANOVA uma lista de trabalhos efetuados para a CÂMARA DA PÓVOA ainda sem requisições (Euro 2008, Campanha Cidades Limpas, Noites de Verão, Basquetebol). Total: 5.143,53 euros (com IVA).

2 de setembro de 2009

RENATO SILVA é informado pelos advogados de que o Millennium BCP não está disponível para negociar o Touareg, pois tem onde colocá-lo. No entanto, refere-se, se o carro contabilizar um número de quilómetros inferior ao que foi contratado, o banco estará disponível para creditar o valor remanescente, “se o cliente alterar a sua postura em vez de andar a esconder o veículo e a fugir (...)”. RENATO SILVA é então avisado pelo seu advogado: “Fiquei mais uma vez com a sensação de que eles andam à procura da viatura, pelo que cuidados e caldos de galinha...”.

6 de outubro de 2009

Comunicação interna da WEBRAND sobre valores emitidos à candidatura do PSD à CÂMARA DA PÓVOA nas autárquicas de 2009. Total: cerca de 112.995,36 euros.

20 de outubro de 2009

CRISTINA FERREIRA escreve a FRANCISCO CASANOVA a pedir resposta “com brevidade” relativa ao valor em aberto de faturas da campanha eleitoral. Os tais 112.995, 36 euros. A 26 de outubro, FRANCISCO CASANOVA responde: “Tenho informação de que o Eng. AIRES PEREIRA contactará consigo a propósito dos pagamentos”.

19 de novembro de 2009

Correio eletrónico de RENATO SILVA para CRISTINA FERREIRA: “Mais um assunto a tratar com o AIRES. Perguntar se existem fundos para a criação de empresas / emprego na Póvoa de Varzim, ao abrigo do programa FINICIA, fundos criados no âmbito do Eixo III”.

9 de dezembro de 2009

Advogado informa CRISTINA FERREIRA de que, relativamente ao Volkswagen Touareg, o banco exige, naquela data, 71.825,76 euros. Se a viatura não for entregue, avisa, o valor em dívida “poderá aumentar mais”. De qualquer forma, a entidade bancária estaria disposta a aceitar 60 mil euros “a título de pagamento imediato, para evitar o prosseguimento da ação judicial já em curso, sendo que este montante diz respeito a regularização dos montantes em dívida e aquisição de viatura. Se a viatura for entregue apenas teria que ser paga a quantia de 20.000 (vinte mil euros)”. Em resposta, RENATO SILVA e CRISTINA FERREIRA transmitem que estão dispostos a pagar 35 mil euros para a viatura ficar na posse deles.

10 de dezembro de 2009

CARLOS COSTA, da BERMA, agradece a CRISTINA FERREIRA o facto de ter resolvido o problema da autorização da ligação da fábrica da BERMA às águas pluviais junto da CÂMARA DA PÓVOA: “Mais uma vez peço desculpas por estar a incomodar, a si e ao AIRES [PEREIRA], com estas questões menores”. CRISTINA FERREIRA responde: “Nunca se esqueça de que os amigos servem para estas coisas”.

15 de dezembro de 2009

Comunicação interna da WEBRAND sobre o “Plano de Comunicação para Vice-Presidente” da CÂMARA DA PÓVOA. O documento é designado “PLANO AIRES”. É proposto um plano de comunicação para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo vereador AIRES PEREIRA “no pressuposto de que o Engº AIRES PEREIRA seja o candidato da coligação PSD/CDS” às autárquicas de 2013. A ideia é “criar notoriedade em torno dos projetos e atividades promovidas pelo vereador”.

18 de dezembro de 2009

CARLOS COSTA, da BERMA, escreve a CRISTINA FERREIRA e a RENATO SILVA: “Caríssimos, Cá estou eu, mais uma vez na crava!!!!!! Segundo o Mário, as especialidades entraram hoje na câmara. Será possível dar um toque ao AIRES [PEREIRA], no sentido de apressar a emissão da licença de construção? Temos cerca de 80k "presos" no Montepio, a aguardar a emissão da respetiva licença....Escusado será dizer que fazem imensa falta.”

5 de janeiro de 2010

Comunicação interna sobre requisições em falta de serviços prestados à CÂMARA DA PÓVOA relativas a vários trabalhos, no valor de 5.851,20 euros.

26 de janeiro de 2010

CARLOS COSTA, da BERMA, escreve a CRISTINA FERREIRA e RENATO SILVA: “Mais uma vez...Por acaso não conhecemos ninguém no ministério da Economia, capaz de exercer pressão sobre o Sr. Engº., Moreira da Silva? Precisávamos que fosse emitido o parecer favorável, ou a aprovação (nem que seja condicionada), para que, a C.M. Póvoa, consiga emitir a licença. O número de processo é 162/2009. Esta merda não tem fim, é umas atrás das outras, fk.......”. CRISTINA FERREIRA responde a 28 de janeiro: “Hoje num café pela manhã foi passada a informação a quem de direito!!!! (...) Os amigos estão sempre quando nós precisamos no sitio certo e há (sic) hora certa. Com calma tudo se resolve!!!!”. CARLOS COSTA agradece: “Espero que, em relação ao armazém, fique tudo resolvido”.

17 de fevereiro de 2010

CRISTINA FERREIRA é informada internamente de que FERNANDO CARMO, dirigente do PSD da PÓVOA, já tem o cheque da candidatura para entregar e pede que a gestora da WEBRAND lhe ligue.

28 de maio de 2010

Comunicação interna na qual surge o mapa de saldos por antiguidade relativo à CÂMARA DA PÓVOA. Entre 6 de outubro de 2009 e 18 de maio de 2010, a WEBRAND contabilizou 17.190, 43 euros.

13 de julho de 2010

CRISTINA FERREIRA é informada internamente de que já pode levantar o cheque “de vinte e tal mil euros”, segundo as indicações de FERNANDO CARMO, do PSD-PÓVOA.

28 de julho de 2010

CRISTINA FERREIRA escreve ao então deputado VIRGILIO MACEDO, do PSD-Porto, a reclamar “respostas concretas” aos valores pendentes das autárquicas de 2009, entre os quais se encontra o da PÓVOA DE VARZIM. Faltam liquidar 13.900 euros.

3 de setembro de 2010

Correio eletrónico interno com mapa da conta das autárquicas da PÓVOA DE VARZIM. O total faturado entre 6 de outubro e 25 de novembro de 2009 é de 81.000,20 euros, mas há 12.500 por pagar.

11 de setembro de 2010

Correio eletrónico “urgentíssimo” de CRISTINA FERREIRA a VIRGÍLIO MACEDO: “Como está a fazer 1 ano que se realizaram eleições autárquicas, seguem valores ainda em aberto das seguintes candidaturas”, escreve. No caso da PÓVOA, faltam liquidar 10.900 euros.

14 de novembro de 2010

Comunicação interna da WEBRAND com pormenores da faturação pendente em relação à CÂMARA DA PÓVOA. Descrição do que se fatura à BERMA e do que se debita à BERMA. “É preciso ter cuidado com estes movimentos…Não podemos comprar à BERMA e depois faturar novamente à BERMA. Nós só debitamos as diferenças (deduzindo os 5%), ou seja, a BERMA tem de passar as fichas deles para a CM PÓVOA e nós debitamos criação e preparação de ficheiros”, escreve CRISTINA FERREIRA. No dia seguinte, a gestora envia um correio eletrónico para CARLOS COSTA a dizer o que a BERMA deve faturar à CM PÓVOA e o que a WEBRAND vai faturar à BERMA.

23 de novembro de 2010

Correio eletrónico de funcionário da WEBRAND para FRANCISCO CASANOVA com os dados da BERMA – entretanto já instalada na Póvoa - para se emitir àquela empresa a faturação pendente relativa a diversos eventos (Equinócio, BTT, Museu Municipal, Vídeo 8 e meio, Internacional Atlântico 2010, Sabores à Poveira, Raid Natal).

30 de novembro de 2010

Comunicação interna entre funcionárias da WEBRAND: “Ligaram-me do município da PÓVOA e disseram que nós não podemos faturar mais ao município porque já atingimos o plafond. Perguntaram se não tínhamos mais nenhuma empresa, mas eu disse que seria melhor falar consigo uma vez que eu não estava muito dentro do assunto”. “Esse assunto já está tratado”, responde CRISTINA FERREIRA, adiantando que já seguiram elementos para FRANCISCO CASANOVA.

20 de dezembro de 2010

CÂMARA DA PÓVOA envia cópia da nota de encomenda dirigida à BERMA referente a painel colocado no agrupamento de escolas de Rates: 254, 10 euros.

28 de janeiro de 2011

Comunicação interna com referência a nota de encomenda que a CÂMARA DA PÓVOA emitiu à BERMA relativa à impressão de três lonas e 25 cartazes múpis: 1.734,30 euros.

17 de fevereiro de 2011

CRISTINA FERREIRA comunica internamente a lista mais recente de requisições recebidas (faturadas e por faturar) da CÂMARA DA PÓVOA, envolvendo serviços prestados pela BERMA e pela WEBRAND, no valor de 5.136 euros.

30 de março de 2011

Advogado faz a RENATO SILVA o ponto da situação relativo ao caso do TOUAREG: “Não sei se o veículo anda em circulação, mas se andar há que ter muito cuidado, pois neste processo era pedida a entrega do mesmo e é sobre isso que com toda a certeza vais ser notificado, ou seja, para entrega do veículo”.

1 de junho de 2011

CRISTINA C., da CÂMARA DA PÓVOA, informa CRISTINA FERREIRA de que a listagem de trabalhos faturados pela BERMA à autarquia (18.549 euros) foi entregue ao Sr. Vice-Presidente [AIRES PEREIRA]. “Já recebemos 11.312,91 euros da CMPV. Valeu a pena insistir”, escreve depois CARLOS COSTA, da BERMA, a CRISTINA FERREIRA.

Julho de 2011

Comunicações internas com mapa de saldos da YOURPROJECTS relativo ao cliente PÓVOA. Entre 3 de junho e 30 de julho de 2011: 14.163, 45 euros.

Faturas da YOURPROJECTS enviadas à autarquia a 6 e 8 de julho: 19.380 euros.

Faturas entre 14 a 26 de julho: 56.089,44 euros.

27 de julho de 2011

Envio de nota de encomenda da CÂMARA DA PÓVOA, à YOURPROJECTS, no valor de 319,80 euros, relativa a impressão de lona “Noites de Verão 2011”. Nesse mesmo dia, CRISTINA FERREIRA envia correio eletrónico a TÂNIA O., da CÂMARA DA PÓVOA, a dizer que precisa de receber metade dos 64.425,56 euros em dívida.

29 de julho de 2011

CRISTINA FERREIRA recebe internamente o mapa de saldos relativos a produções para a Loja do Ambiente. Verifica-se que acrescentou mais 18.925 euros ao custo dos materiais e serviços produzidos a pedido da CÂMARA (40.695 euros).

4 de agosto de 2011

Numa comunicação interna, CRISTINA FERREIRA refere que os valores que a YOURPROJECTS ainda pode faturar à CÂMARA DA PÓVOA são 20 mil euros. “Portanto, eu tenho que reservar este valor para projeto livro do presidente. Pedir para o FRANCISCO CASANOVA para emitir requisições novamente à BERMA (mas não fale neste pormenor). Era bom saber o que já faturou a BERMA ao município da PÓVOA (...)”.

Nota: de 15 de dezembro de 2010 a 28 de junho de 2011, a BERMA tinha faturado 30,299 euros à autarquia, segundo dados da WEBRAND. A Câmara da Póvoa, na única vez que respondeu à VISÃO, garantiu nunca ter faturado qualquer valor à BERMA.

30 de agosto de 2011

Mail de CRISTINA FERREIRA para gestora do Montepio Geral. Remete cópia de faturas da YOURPROJECTS emitidas “e aceites” pela CÂMARA DA PÓVOA no valor de 62 mil euros. CRISTINA diz que precisa de analisar um instrumento financeiro para efetuar o desconto das faturas. Pergunta se o Montepio tem factoring e garante que já falou com o vice-presidente da Câmara “e ele despacha rapidamente o formato financeiro que lhe for apresentado. Disse-me que o município da Póvoa tem boas relações comerciais com o Montepio”. As faturas dizem respeito a decoração de viaturas, conceção de flyers, painéis, lonas, campanha de logomarca da Loja do Ambiente (18.560,70 euros), tshirts, bandeiras, bonés, coletes, camisolas, polos, telas e lançamento de site da Loja do Ambiente (17.613, 60 euros).

Dados oficiais sobre serviços da WEBRAND e da YOURPROJECTS faturados à CÂMARA da PÓVOA

(Portal dos contratos públicos)

WEBRAND

28.000 euros (Site Loja do Ambiente) – 02-02-2011

14.575 euros (Conceção e impressão campanha novo tarifário da água) – 29-10-2010

YOURPROJECTS (sociedade fictícia)

15.090 (Criação e divulgação da Logomarca) – 01-08-2011

14.320 (Campanha de lançamento do site) – 02-08-2011

Contas oficiais da campanha eleitoral do PSD na PÓVOA DE VARZIM em 2009

Despesas: 131.123,99 euros.