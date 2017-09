Não perca o "movimento sexy" de Paulo Vistas

Ver políticos descontraídos, bem-dispostos e a dançar não é uma coisa comum. No entanto, há sempre umas exceções para confirmar a regra. Todos conhecem o vídeo em que Jerónimo de Sousa dança de forma frenética durante uma festa de passagem de ano e ninguém esquece aquele momento, em maio de 2016, em que Marcelo Rebelo de Sousa, durante a sua visita a Moçambique, se juntou à coreografia de um grupo de alunos da Escola Portuguesa de Moçambique.

Agora, quando falta menos de um mês para as eleições autárquicas, foi a vez de o presidente da Câmara de Oeiras e recandidato ao cargo, Paulo Vistas, mostrar que também sabe dançar. O momento aconteceu este sábado, na cerimónia de entrega dos prémios da 35ª Edição do Troféu da Corrida das Localidades, no Taguspark. A lista de políticos-bailarinos acabou assim de ganhar mais um membro.