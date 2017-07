Os tesouros do fundo do mar

A história do ataque do impiedoso comandante alemão Lapiere, bem como a façanha do pequeno rebocador Galgo, ao serviço da Marinha portuguesa, que resgatou ao mar os tripulantes dos navios naufragados, é o tema central de um episódio da SIC, de uma série de quatro reportagens especiais sobre naufrágios, a serem emitidas todas as quintas-feiras de julho, no final do Jornal da Noite.



Aqui Há História mergulhará primeiro no Highland Hope, que, nos anos 30, encalhou nos Farilhões, junto às Berlengas. Quase 90 anos depois, é ainda possível reconstituir a noite em que meio milhar de passageiros foram salvos pelos pescadores de Peniche – os mesmos que acabaram por ficar com parte do recheio do navio que ligava a Europa à Argentina.



Na foz do Tejo, junto ao Bugio, a SIC mostrará o que resta do Patrão Lopes, o navio herói do salvamento nacional, que se perdeu à vista de Lisboa em 1936. O último mergulho transporta-nos à II Guerra Mundial, ao afundamento de um cargueiro britânico ao serviço do esforço de guerra, o SS Dago, atingido por um bombardeiro alemão que, violando o espaço aéreo português, saiu de França, sobrevoou Espanha e desferiu um ataque aéreo sobre o SS Dago, ao largo de Peniche.