Morreu Henrique Medina Carreira

O antigo ministro das Finanças do I Governo Constitucional, Henrique Medina Carreira, morreu hoje num hospital em Lisboa, aos 85 anos, disse à Lusa fonte ligada à família.

Segundo a mesma fonte, Medina Carreira, que nos últimos tempos se destacou no programa televisivo 'Olhos Nos Olhos', da TVI, morreu no hospital onde se encontrava internado há cerca de um mês.

O advogado, fiscalista e antigo ministro das Finanças, Henrique Medina Carreira nasceu, em Bissau, a 14 de dezembro de 1931. Licenciou-se em Direito em 1962, na Universidade de Lisboa.

No plano político, exerceu o cargo de subsecretário de Estado do Orçamento, durante o VI Governo Provisório o qual deixou de exercer para assumir, logo de seguida, as funções de ministro das Finanças do I Governo Constitucional (1976-1978). Foi nessa condição que negociou com o FMI um empréstimo no valor de 750 milhões de dólares.

Em 1978 abandonou o PS, por divergências quanto à política económica adoptada pelo partido no poder, vindo a aproximar-se do PSD. Em 2006 apoiou publicamente a candidatura de Aníbal Cavaco Silva à Presidência da República.

Nos últimos tempos, um feroz crítico da política financeira governamental. Além da política, dedicou a carreira à advocacia e ao ensino universitário. Foi também comentador SIC, nomeadamente no programa "Plano Inclinado", transmitido pela SIC Notícias entre 2009 e 2011.