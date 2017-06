Pedrógão Grande na sala de crise de Bruxelas

Numa sala de crise, em Bruxelas, uma pequena equipa de comissários oficiais da União Europeia (UE) falou durante vários dias de Portugal. Tantos quantos os que duraram o incêndio que causou a morte a 64 pessoas e devastou a zona de Pedrógão Grande.

Nessa sala, a EU Emergency Response Coordination Centre (ERCC), Centro de Resposta Coordenada a Emergências da União Europeia, ia monitorizando, através do sistema de satélites europeu, denominado Copérnico, toda a área através de grandes ecrãs. Ao minuto.

O centro, criado em 2013, e sob alçada do Comissário Christos Stylianides, que tem a pasta da ajuda humanitária e proteção civil, é uma espécie de oráculo da UE para situações de emergência, como cheias, terramotos ou incêndios, mas também para casos de tumultos como os que decorrem atualmente na Venezuela ou a luta das forças iraquianas contra o Daesh. E é um oráculo porque coordena as operações que envolvem o envio de meios de vários países – subsidiam em 85% os custos de transporte – para determinado local.

É ao ERCC que chegam pedidos de ajuda de emergência de 34 países europeus – além dos 28 da UE, também fazem parte a Macedónia, Montenegro, Sérvia, Turquia, Islândia e a Noruega. Com um orçamento de €39 milhões anuais, está em permanente contacto com a Proteção Civil de todos eles.

Foi, assim, aqui que chegou o pedido de Portugal para o incêndio de Pedrógão Grande. Em pouco tempo, foram enviados meios – aviões, bombeiros e veículos terrestres – de França, Itália e Espanha. A Grécia e o Chipre também responderam ao alerta passados uns dias.

A época de incêndios em Portugal já não é surpresa para a ERCC e as previsões meteorológicas para um verão inesperadamente quente levou a que se reunissem em Bruxelas, em maio, cerca de vinte Autoridades Nacionais da Proteção Civil com o objetivo de debaterem a preparação da época. Desde então, descreve o jornal online Politico, todas as manhãs são avaliados possíveis riscos de incêndio em toda a Europa.