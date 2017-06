VISÃO junta-se a Um Abraço a Portugal

A VISÃO junta-se à iniciativa “Um Abraço a Portugal” doando 10% da receita da edição desta semana (nas bancas na próxima quinta-feira, dia 22 de junho) ao apoio às vitimas dos incêndios. Além da VISÃO, também as revistas CARAS, Tvmais, Telenovelas e o jornal Expresso vão juntar-se a esta iniciativa conjunta do Grupo Impresa para ajudar as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.

Ligue o 760 100 100 e ajude

Um Abraço a Portugal é também uma linha solidária da SIC de apoio às vítimas dos incêndios. Ao ligar 760 100 100 estará a contribuir com 60 cêntimos. Juntos vamos dar um abraço a Portugal.

Preço/chamada: 0,60€+IVA; Com o apoio MEO, NOS e Vodafone. Esta é uma linha que reverte totalmente a favor das vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande