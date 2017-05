Tudo o que precisa de saber sobre a visita do Papa a Fátima

As 22 horas e 40 minutos do Papa em Portugal

12 de maio sexta-feira

- 16h20 Aterragem na Base Aérea de Monte Real, num voo da Alitalia

- 16h35 Encontro com o Presidente da República, na Base

- 17h15 Partida num helicóptero da Força Aérea para o Estádio de Fátima

- 17h35 Deslocação do estádio para o Santuário, em viatura aberta, num percurso de cerca de quatro quilómetros

- 18h15 Visita à Capelinha das Aparições com receção de crianças das três escolas católicas de Fátima

- 21h30 Bênção das Velas na Capelinha das Aparições, recitação do Santo Rosário e procissão das velas

13 de maio - sábado

- 9h10 Encontro com o primeiro-ministro António Costa, na Casa de Nossa Senhora do Carmo

- 9h40 Visita aos túmulos dos pastorinhos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

- 10h Santa Missa no Santuário, onde o Papa vai saudar a multidão e realizar a canonização de Francisco e Jacinta Marto

- 12h30 Almoço com os bispos portugueses na Casa de Nossa Senhora do Carmo

- 14h45 Cerimónia de despedida na Base Aérea de Monte Real

- 15h Partida num voo da TAP para Roma/Ciampino onde deverá aterrar às 19h05 (hora local)

Segurança

- 1 helicóptero com uma câmara de alta definição, para controlar fluxos de viaturas e de peões em Fátima

- 20 câmaras de videovigilância

- Pela primeira vez em Fátima, serão usados blocos em cimento em vários pontos fulcrais da cidade, uma medida preventiva contra eventuais atentados terroristas com recurso a veículos, como já aconteceu em Nice, Berlim e Estocolmo

- 1 hospital de campanha do INEM

- 1 Centro de Orientação de Doentes Urgentes em Fátima, responsável pela triagem e encaminhamento das chamadas que forem feitas para o 112 a partir de Fátima

- 100 ambulâncias

- 2 postos médicos avançados e postos de socorro fixos e móveis

- 668 operacionais: 52 da Proteção Civil; 365 bombeiros; 60 da Cruz Vermelha Portuguesa; 113 do INEM; 28 das Forças Armadas; 50 escuteiros

Parques de estacionamento

- 5 000 lugares de estacionamento na zona do Santuário

- 20 parques de estacionamento, fora do centro, com 18 mil lugares

- 75 transfers gratuitos vão circular em contínuo (ida e volta) entre os parques e o recinto do Santuário

- O parque nº 12, junto ao Centro Pastoral de Paulo VI, está reservado para peregrinos com mobilidade reduzida

Estradas pouco cortadas

- A1 estará aberta, mas a GNR aconselha os automobilistas a não a usarem.

- Circulação automóvel para o interior da Cova da Iria proibida a veículos não credenciados entre as 9 horas de 12 de maio e as 18 horas do dia seguinte.

- Nas avenidas e rotundas envolventes à Cova da Iria, a circulação mantém-se aberta, condicionada apenas nos momentos em que o Papa se deslocar do Estádio de Fátima para o Santuário, dia 12, às 17h35, e na partida para a Base Aérea de Monte Real (pela A1), a 13.

O Papa não vem sozinho

Francisco é o quarto Papa a visitar Fátima, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010). Mais curta do que a visita de Papa Francisco só a de Paulo VI, que, em 1967, também recusou passagem por Lisboa. Mas esta deverá ser a visita com os números mais impressionantes

2 mil jornalistas de 27 países

70 jornalistas integram o voo papal

2 mil sacerdotes estarão em Fátima

35 pessoas na comitiva do Papa, incluindo seguranças, dois médicos pessoais, um secretário, um cerimoniário e os portugueses Carlos Cabecinha (Reitor do Santuário de Fátima), D. Manuel Clemente (Cardeal- -Patriarca de Lisboa) e D. António Marto (Bispo de Leiria-Fátima)

8 cardeais estarão no altar com o Papa. Dois deles são portugueses e fazem parte do séquito: D. José Saraiva Martins, 85 anos, prefeito emérito da Congregação para a Causa dos Santos e D. Manuel Monteiro de Castro, 78 anos, Penitenciário- -mor emérito do Supremo Tribunal da Penitenciaria Apostólica

71 bispos, todos os que fazem parte da Conferência Episcopal Portuguesa, mais nove de Países de Língua Portuguesa (Angola, Moçambique e Brasil)

350 lugares para doentes

400 lugares para individualidades do protocolo de Estado, incluindo os chefes de Estado do Paraguai e de Cabo Verde

400 mil pessoas, aproximadamente, cabem dentro do Santuário de Fátima. Outras 400 mil poderão ficar nas imediações do recinto. O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, estima a presença de “um milhão de pessoas” a 12 e 13 de maio, em Fátima, uma cidade com 17 hectares

432 voluntários nas celebrações e no acolhimento dos peregrinos

8 ecrãs gigantes no recinto

24 horas de transmissão em direto na internet, a partir da Capelinha das Aparições, pelo Centro Televisivo Vaticano (ctv.va)

4 396 peregrinações organizadas em 2016: 1 686 de Portugal (568 319 pessoas) e 2 710 do estrangeiro (124 459 pessoas)