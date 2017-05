A app 'Papa Fátima' já está disponível

Chama-se 'PAPA Fátima', está disponível a partir desta terça-feira e tem como objetivo auxiliar os peregrinos que se desloquem ao Santuário durante a visita do Papa Francisco a Portugal.

A aplicação permitirá aos peregrinos ter acesso a todas as notícias e alertas sobre o evento. Além disso, os utilizadores poderão aceder a um mapa com os principais pontos de interesse na Cova da Iria e ao programa completo da visita do Papa.

Desenvolvida para o Santuário de Fátima pelas empresas Digiconsult e Innovation Makers, a ferramenta digital é gratuita e está disponível na Apple Store para IOS e no Google Play para smartphones Android.

Ao abrir a aplicação, surge no ecrã um separador com a contagem decrescente para o evento do ano em Portugal. Na secção com a agenda do Papa, ficamos a saber tudo sobre as 22 horas que o Bergoglio estará em Portugal, desde as horas a que sairá do Aeroporto de Roma e quando está previsto chegar ao Estádio de Fátima aos encontros com o presidente da República e com o primeiro-ministro, além dos horários das missas.