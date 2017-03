Agência da Caixa na Assembleia da República mantém-se

Dez saídas e uma entrada. A lista de balcões da Caixa Geral de Depósitos que vão fechar teve uma redução para 61 agências. Do plano inicial, negociado com Bruxelas pela anterior administração do banco público, liderada por António Domingues, saem nove balcões, entre eles aquele que existe dentro do edifício da Assembleia da República.

A nova lista, divulgada hoje pelo Público, foi enviada pelo presidente do conselho de administração do banco, Rui Vilar, ao presidente da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD, Emídio Guerreiro. Segundo o jornal, a carta, com data de 22 de Março, fala de uma lista “actualizada e corrigida”.

O primeiro-ministro António Costa já tinha vindo dizer que o plano de reestruturação da CGD previa a presença do banco público em todo o país, mas que nenhum concelho ficaria sem um balcão da Caixa Geral de Depósitos no seu território.

Entre as agências que se safam ao encerramento ditado pelo plano de restruturação conta-se ainda Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, São Vicente da Beira, em Castelo Branco, Teixoso, na Covilhã, Ericeira, no concelho de Mafra, Praia da Rocha, em Portimão, Lajes do Pico, nos Açores, Faralhão, em Setúbal, e ainda Marvão e Golegã que estavam em dúvida, segundo uma lista divulgada anteriormente pelo Correio da Manhã.

A má notícia vai para a agência de Angra Avenidas, em Angra do Heroísmo, que entra na lista agora elaborada por Paulo Macedo.

São assim 61 os balcões que fecham portas. A lista divulgada pelo Público é:

Região Norte

Gualtar

São Lázaro

Campo-Valongo

Ponte da Pedra

Pinhais da Foz

Termas S. Vicente

Santa Quitéria

Fontainhas

Senhora da Agonia

Merelim

Lordelo

Pedras Rubras

Oliveira do Douro

Pádua Correia

Portas Fronhas

Região Centro

São Bernardo

Cucujães

Atouguia da Baleia

Silvares

Febres

Caranguejeira

Pousos

Aida

Souselas

Branca

Almeida

Universidade de Coimbra (Pólo II)

ISPV

Lisboa

Quinta das Conchas

ISEG

Cascais Av.

Colares

ISEL

Universidade Nova

P. Justiça

F. Pereira de Melo

Torres Vedras Sul

Sobreiro Curvo

Abrigada

Merceana

Brandoa

Pólo da Ajuda

Tagus Park

Caneças

Colinas do Cruzeiro

5 de Outubro (já encerrado)

Região Sul e Arquipélagos

Angra – Avenidas

Fajã de Cima

Sobreda da Caparica

Cacilhas

Fórum Almada

Quinta do Amparo

Ameijeira

Lavradio

Fórum Madeira

Alexandre Herculano – Portalegre

Pedro de Santarém

Canha

Monte Gordo

Gambelas

Santa Margarida