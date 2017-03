Comissão Europeia tem 5000 viagens para oferecer 

Ao todo, há cinco mil bilhetes disponíveis para alunos de idade igual ou superior a 16 anos, que queiram viajar pela Europa. Para se candidatar, basta apresentar uma proposta, na plataforma eTwinning (a maior rede de professores do mundo, que permite a professores e alunos da Europa desenvolver projetos em conjunto, através de uma plataforma online) e sujeitar-se a concurso.

O projeto Move2Learn, Learn2Move, cujas candidaturas estão abertas até 30 de junho, permitirá o financiamento de viagens (em todo o tipo de transportes e não apenas em comboio, como acontece com o Interrail) até um máximo de €350 por estudante que se poderá estender até aos €530 para alunos provenientes (no caso português) dos Açores ou da Madeira. Entre os critérios de avaliação estão o respeito pelo meio ambiente – serão privilegiadas as viagens com menor emissão de CO2 – e pela promoção da inclusão social.

Os alunos selecionados poderão embarcar em viagens (individuais ou inseridas numa viagem de estudo, em grupo) que se deverão realizar entre agosto de 2017 e dezembro de 2018.

Com a promoção da mobilidade dos jovens no seio do espaço europeu, a Comissão Europeia pretente aumentar o conhecimento que os mais novos têm de outros Estados Membros (pretende estimular o pensamento sobre o que significa isso de viver na Europa e que impacto tem tido a UE na vida dos europeus) e, com isso, aumentar o espírito europeu.

Como explica o Comissário Europeu responsável pela Educação, a Cultura, a Juventude e o Desporto, Tibor Navracsics, esta iniciativa "permitirá que os jovens descubram e experienciem em primeira mão diferentes países e culturas em toda a Europa." Lançado no ano em que se assinalam os 30 anos sobre a criação do programa Erasmus, no qual está inserido o programa de e-learning eTwinning, o Move2Learn, Learn2Move será, para o Comissário, "mais um exemplo desta história de sucesso da UE em que as pessoas se aproximam umas das outras, ajudando-as as criar esse sentimento do que é ser europeu."

De acordo com o diário espanhol El País, o programa (que deverá custar €2,5 milhões à Comissão) é herdeira da proposta, apresentada pelo Partido Popular Europeu, de oferecer uma viagem de Interrail a todos os jovens que atingissem 18 anos e que teria um custo situado entre 1200 e 1600 milhões de euros ao ano.