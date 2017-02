Pode não conhecer o Wuant, mas é provável que os seus filhos o conheçam

O fenómeno já não é novo e muitos dos mais famosos Youtubers do momento são verdadeiros heróis das novas gerações. Têm milhões de subscritores e uma verdadeira legião de fãs.

Paulo Borges, Wuant no seu canal do YouTube, está na plataforma desde 2012, tem 21 anos e centenas de vídeos publicados.

"Faço vídeos diários da merda que me apetecer", pode ler-se na descrição do canal que conta já com mais de 1 milhão de subscritores, num total de mais de 200 milhões de visualizações.

Neste momento, Wuant é número um no Social Blade, o TOP dos 100 Youtubers portugueses de maior relevo, os seus vídeos atingem a viralidade a uma velocidade impressionante e já o chamam de PewDiePie (um dos mais conhecidos Youtubers dos Estados Unidos) português.

De entre os temas, sempre satirizados e com uma abordagem humorística, estão jogos (joga online, explica estratégias e desvenda novidades), as redes sociais e outros temas e até já tem uma série chamada “as respostas mais engraçadas dos exames”.

Entretanto tem marcado presença em vários eventos, lançou um livro no final do ano passado e organizou um encontro no Porto onde estiveram mais de 500 jovens a pedir autógrafos e selfies, mas nem todos conseguiram porque a afluência foi muito superior à capacidade do espaço e ao tempo de duração previsto.

Aos pais importa saber que os vídeos contêm uma linguagem recheada de palavrões e que normalizam a indisciplina.