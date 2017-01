Diabo à solta no Parlamento

O primeiro-ministro acusou esta sexta-feira o PSD de ter demonstrado "irrelevância" política e que "não conta para nada no país", já que falhou na tentativa de minar a concertação social e de fragilizar a maioria que suporta o Governo.

António Costa falava na Assembleia da República, após o deputado independente da bancada do PS Paulo Trigo Pereira ter aberto o debate quinzenal, numa intervenção cuja parte final se destinou a criticar o PSD por ter chumbado ao lado do PCP, Bloco de Esquerda e PEV a descida da Taxa Social Única (TSU) dos empregadores em 1,25 pontos percentuais.

"Não será graças ao PSD que os trabalhadores verão aumentado o salário mínimo nacional, nem será graças ao PSD que as empresas verão diminuídos os seus custos fiscais. Se o país dependesse do PSD os salários continuariam a não subir e a carga fiscal continuava a não diminuir", declarou.

Passos diz que o défice seria de 3,4%

O líder do PSD disse hoje que o défice de 2016 seria de 3,4%, descontadas as medidas extraordinárias e os cortes no investimento público planeado pelo Governo, e questionou António Costa sobre qual seria o valor sem estas medidas.

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, contrapôs, primeiro, que o saldo primário melhorou no ano passado 747 milhões de euros em relação à execução orçamental de 2015.

Perante a insistência de Pedro Passos Coelho, na sua intervenção no debate quinzenal no parlamento, de qual seria o valor do défice sem recursos a medidas extraordinárias, António Costa respondeu: "Senhor deputado, terá a resposta quando o diabo cá chegar", disse, provocando protestos na bancada do PSD.

Cristas quer saber valor atual da dívida e cola Costa à governação de Sócrates

A presidente do CDS-PP insistiu hoje em questionar o primeiro-ministro sobre o atual valor da dívida pública, alertou para os juros e as perceções de risco e acusou António Costa de falta de crítica à governação Sócrates.

"Olhe para os juros da dívida, olhe para os seus parceiros - dia sim, dia não, a falar da reestruturação da dívida -, diga-me se acha que isso é irrelevante do ponto de vista da perceção de risco do país e diga-me, se puder, quanto é que é a dívida pública de Portugal neste momento", questionou Assunção Cristas.

O primeiro-ministro respondeu que "as estatísticas são conhecidas", considerando que "não é aceitável" que a líder centrista diga que o Governo, que reduziu num ponto percentual a dívida líquida, "não dá importância ao tema da dívida".

"Depois desta sua resposta, saio deste debate ainda mais preocupada. Vejo um primeiro-ministro que nem sequer tem a coragem de dizer nesta casa um número que ainda não é conhecido do público em geral, se fosse conhecido tinha-o aqui para lhe mostrar, o número da dívida do final do ano de 2016", insistiu Assunção Cristas.

"Isso significa que o tema da dívida não é relevante e isso mostra muita falta de memória, de capacidade crítica, falta aquilo que o senhor nunca foi capaz de fazer, uma revisão e uma análise do que foi a governação Sócrates que nos levou à bancarrota", acusou.

Anunciado programa de melhoramento das ligações entre as zonas empresariais e autoestradas

O primeiro-ministro aproveitou o debate quinzenal para anunciar que o Governo vai acabar com a "diabolização" do investimento em estradas e que, no início de fevereiro, lançará um programa de melhoramento das ligações entre as zonas empresariais e as grandes autoestradas.

"Haverá em 2017 um aumento do investimento público na ordem dos 20% e uma aceleração dos investimentos com fundos comunitários. Vamos fazer chegar às empresas mais do dobro do que no ano passado, ou seja, mil milhões de euros", disse, antes de sustentar que os investimentos autárquicos e de desenvolvimento rural vão também conhecer "significativos" aumentos no próximo ano.

Neste ponto, o primeiro-ministro disse que no próximo dia 07, com recurso a fundos nacionais, o Governo irá resolver um grave problema "resultante da diabolização do investimento em estradas, quando se deixou de poder recorrer a fundos comunitários para se poder servir as ligações entre zonas empresariais às grandes autoestradas do país".

"Uma medida que o Governo tomará para garantir que as empresas podem beneficiar das infraestruturas e assim melhorar as condições de competitividade", declarou, assumindo depois como objetivos a diminuição da burocracia para a diminuição dos custos de contexto.

Para António Costa, 2017 "é o ano em que o país tem de dinamizar as políticas de apoio ao investimento, quer do investimento público, quer do investimento privado".

"Os dados que temos são animadores, sobretudo tendo como base indicadores referentes ao aumento dos postos de trabalho e de subida da aquisição de máquinas e de equipamentos. São sinais avançados de que as empresas estão a investir", advogou o líder do executivo.

Perante a Assembleia da República, o primeiro-ministro voltou a sustentar que o seu executivo conseguiu inverter uma trajetória de desaceleração da economia e que, ao mesmo tempo, conseguiu o défice mais baixo de Portugal em democracia.

"Temos também um dos maiores saldos primários do conjunto da União Europeia e, pela primeira vem em muitos anos, tivemos uma redução da dívida líquida, que baixou um ponto percentual relativamente a 2015. Ou seja, chegámos ao fim de 2016 com mais emprego, melhores condições de vida, menos défice e menos dívida do que quando iniciámos a governação.

O primeiro-ministro anunciou ainda que o Governo vai apresentar na próxima semana o relatório sobre precariedade laboral no Estado e as respetivas medidas para corrigir "o flagelo".

"A precariedade é uma prioridade para nós, trata-se de uma questão de dignidade da pessoa humana e uma condição para um modelo de crescimento assente nas qualificações e nas capacidades criativa e de produção das pessoas. O Estado tem de ser exemplar", afirmou o chefe do executivo socialista em resposta ao líder comunista, Jerónimo de Sousa.

Costa assegurou que o documento será apresentado na próxima semana, assim como as "medidas de combate a este flagelo", acrescentando estar em curso a "integração imediata de 3.000 docentes em precariedade" nas escolas, além de mais 2.000 em setembro.