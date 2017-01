O banco que "vai valer tanto como um salário de Sérgio Monteiro"

O PCP não desiste. Quer a nacionalização permanente do Novo Banco e chama a terreiro os outros partidos para que esclareçam a sua posição nesta matéria.

Dias depois de Catarina Martins ter assumido ao Público que até pode aceitar uma nacionalizaçãoo transitória, o deputado comunista Miguel Tiago ironiza: “Defender uma nacionalização transitória é o mesmo que defender uma privatização futura. E o PCP não defende privatizações. É importante clarificar”. Um recado directo para a líder do Bloco de Esquerda.

Para 3 de fevereiro está agendado o projeto de resolução do PCP que defende a nacionalização do Novo Banco e a estratégia para o fazer. Antes disso, os comunistas gostavam de ouvir no Parlamento o governador do Banco de Portugal e a ex-ministra das Finanças. Hoje mesmo dará entrada um requerimento para audições na Comissão de Orçamento e Finanças.

Sérgio Monteiro fica de fora da lista para já, porque o PCP não quer ainda saber as condições da venda, com receio de ajudar a “degradar o valor do banco”.

Ainda assim, Miguel Tiago aproveitou para lançar a farpa: “Sérgio Monteiro recebe 30 mil euros por mês para vender um banco que no final das contas vai valer tanto como um salário dele”.

Os comunistas querem Carlos Costa e Maria Luís Albuquerque a esclarecer por que razão garantiram aos portugueses na altura da resolução do BES que esta não teria custos para os contribuintes. “Queremos saber de que dados dispunham, que garantias tinham e de quem eram para dizer que os portugueses não iam pagar um tostão. Estamos confrontados com uma factura, independentemente de qual for a solução encontrada”, reforça Miguel Tiago.

O PCP quer a nacionalização do Novo Banco, porque considera “importante que o Estado esteja dotado de mais instrumentos de intervenção na economia e o própria estabilidade do sistema financeiro tem a ganhar com isso”.

O processo de venda do Novo Banco está numa fase decisiva, com o Governo a ter até agosto para encontrar uma solução. EM cima da mesa continua a hipótese de venda ao fundo norte-americano Lone Star, embora o Governo já tenha dito que não dará as garantias públicas que foram pedidas. São, no entanto, cada vez mais as vozes a defender a nacionalização, inclusive dentro do PS.