Mário Soares: Livro de condolências pode ser assinado online

No primeiro de três dias de luto nacional pela morte de Mário Soares, o Partido Socialista disponibilizou na Internet um livro de condolências para os que prefiram fazê-lo online em vez de se descolarem à sede do partido.

No domingo, milharesde pessoas rumaram ao Largo do Rato para assinar os livros de condolências. No exterior da sede do PS estão quatro fotos a preto e branco que assinalam momentos emblemáticos de Mário Soares, nomeadamente o seu regresso do exílio forçado em França e a assinatura do tratado de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, em 1985. À entrada da sede, do lado direito, está uma tela que passa imagens e fotos do percurso político de antigo Presidente da República.

Mário Soares morreu no sábado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.