Guia para acompanhar as cerimónias fúnebres de Mário Soares

O corpo do antigo Presidente da República Mário Soares vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13h de segunda-feira e o funeral realiza-se a partir das 15h30 de terça-feira no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Segundo um comunicado divulgado pelo Governo, o cortejo fúnebre passará pela residência de Mário Soares, no Campo Grande, em Lisboa, pelas 11h00 desta segunda-feira. Despois de uma passagem pela Câmara Municipal de Lisboa, prevista para as 11h30, o corpo ficará em câmara ardente na Sala dos Azulejos do Mosteiro dos Jerónimos entre a uma da tarde e a meia-noite de segunda-feira e na terça-feira até ao final da manhã.

Antes da saída para o Cemitério dos Prazeres, haverá uma sessão de homenagem a Mário Soares, no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, a partir das 13h, à qual se seguirá um cortejo até ao Cemitério dos Prazeres. No trajeto, vão relizar-se breves paragens em frente ao Palácio Nacional de Belém, à Assembleia da República, Fundação Mário Soares, e à sede do Partido Socialista.

Comunicado oficial do Governo

"O Governo decretou hoje três dias de luto nacional, 9, 10 e 11 de janeiro, pelo falecimento do Antigo Presidente da República Mário Soares e determinou cerimónias fúnebres de Estado.

O Governo informa que as cerimónias fúnebres de Estado terão lugar nos próximos dias 9 e 10 de janeiro.

Na segunda-feira, dia 9 de janeiro, o cortejo fúnebre passará pela residência de Mário Soares, pelas 11h00, chegando à Câmara Municipal de Lisboa, pelas 11h30, de onde o cortejo seguirá em armão com escolta a cavalo da Guarda Nacional Republicana até ao Mosteiro dos Jerónimos, chegando aí pelas 13 horas.

Na segunda-feira, dia 9, a Câmara Ardente será instalada na Sala dos Azulejos do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, estando aberta a todos os cidadãos até às 24 horas.

Na terça-feira, dia 10 de janeiro, a Câmara Ardente estará aberta entre as 8 e as 11 horas da manhã. A Sessão Solene Evocativa de Homenagem ao Presidente Mário Soares realizar-se-á a partir das 13 horas, no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, no final da qual seguirá o cortejo fúnebre para o Cemitério dos Prazeres.

Ao longo do cortejo, realizar-se-ão breves paragens em frente ao Palácio Nacional de Belém, à Assembleia da República, Fundação Mário Soares, e à sede do Partido Socialista.

O funeral, precedido de honras fúnebres, terá lugar a partir das 15h30 horas no Cemitério dos Prazeres.

O Governo apela a todos os cidadãos que participem nas cerimónias fúnebres de Estado, prestando homenagem a Mário Soares, grande figura da história portuguesa contemporânea, fundador do nosso regime democrático e símbolo da Liberdade."