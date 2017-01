Políticos despedem-se de Soares com posts emocionados

FRANCISCO SEIXAS DA COSTA

"O corpo pesado estende-se pela cadeira, por detrás da secretária. A custo, insiste em levantar-se. Para me abraçar, para agradecer a visita. O seu olhar perde-se naquela sala tão cheia de recordações, de histórias, de História. As palavras saem-lhe com alguma dificuldade, quase automáticas, sempre amáveis. Suscita os temas que o mobilizam, as emoções e as certezas últimas que lhe dão alento à vida, mas também as tristezas que o abatem. Escolho bem as minhas palavras, mas não sei se são as certas. Relembro tempos comuns, mas não tenho a certeza de me estar sempre a seguir. Procuro assuntos que o façam reagir, agarra alguns, deixa passar outros em silêncio. Os nomes fogem-lhe, vive já com essa realidade, organiza o discurso em torno desses espaços vazios. Pergunta-me pela vida, mais para se orientar do que por real interesse. Dou-lhe novidades que, há pouco tempo, seriam para ele banalidades. Instalam-se entre nós as pausas, cada vez mais longas. Fico muito triste, sem saber o que dizer. Despeço-me com a quase certeza de ser aquele o nosso adeus."

(Escrevi este post em 4 de agosto de 2015. O amigo, que então não nomeei, era Mário Soares. Morreu há pouco. O encontro que relatei foi a nossa despedida)

EDITE ESTRELA

"Morreu Mário Soares. Como é doloroso escrever estas palavras. Era esperado, sim, mas o ser previsível não atenua o sentimento de perda. Perda irreparável, em termos pessoais e políticos. Mário Soares é o maior político da nossa democracia, a grande referência da nossa história contemporânea, o visionário que nos integrou no projeto europeu, o defensor da Liberdade, o inconformidade... que esteve sempre à frente do seu tempo. Com a sua morte, perdemos como que uma parte de nós. (...)"

ISABEL MOREIRA

"Coragem, liberdade, igualdade, democracia, internacionalismo, direitos humanos, continuar!"

CARLOS MOEDAS

Mário Soares, 1924-2017

"É um dos raros portugueses do Portugal contemporâneo de quem se pode dizer, realmente, que foi um cidadão do mundo. Sobre a vida e obra de Mário Soares está quase tudo dito e escrito. Falta acrescentar que ele se soube transcender a si próprio, ao seu país, e ao seu combate político, para figurar entre os grandes da História da Humanidade."

PEDRO SANTANA LOPES

"É um dia muito triste para Portugal. Mário Soares faz parte das pessoas que não quer que estejamos tristes, mas que lembremos o que ele fez na vida. Ninguém o vergava."