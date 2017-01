Morreu Mário Soares

O antigo Presidente da República Mário Soares morreu hoje aos 92 anos

Mário Soares: O político que mexia connosco

Recorde os Ensaios de Mário Soares para a VISÃO

Mário Soares: Uma vida em 27 imagens

Mário Soares encontrava-se internado desde o dia 13 de dezembro, tendo sido transferido no dia 22 dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no dia 24, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.