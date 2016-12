Estado de saúde de Mário Soares mantém-se "muito crítico" mas estabilizou em relação a ontem

Segundo o boletim clínico lido esta sexta-feira, às 12h00, pelo porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, onde Mário Soares está internado, o seu estado de saúde continua a ser muito crítico mas estabilizou relativamente a quinta-feira. Nova atualização ficou marcada para sábado ao meio-dia.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido dia 22 dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no último sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.