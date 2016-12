Estado de saúde de Mário Soares com agravamento progressivo nas últimas horas

O antigo Presidente da República Mário Soares piorou nas últimas horas, registando-se uma "degradação das funções orgânicas"

Segundo José Barata, porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, onde está internado, o estado de saúde de Mário Soares registou um "progressivo agravamento" nas últimas horas, embora não haja falência de qualquer órgão vital.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente foi transferido na passada quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde, mas um agravamento súbito da situação clínica, no sábado, obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias, não há data marcada para um novo comunicado com o boletim clínico de Mário Soares, que será feito "quando se justifcar".