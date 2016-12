Conheça os 30 edifícios históricos que vão ser concessionados a privados

1 / 30 2 / 30 Marcos Borga 3 / 30 DR 4 / 30 DR 5 / 30 DR 6 / 30 DR 7 / 30 DR 8 / 30 DR 9 / 30 DR 10 / 30 DR 11 / 30 DR 12 / 30 DR 13 / 30 DR 14 / 30 DR 15 / 30 DR 16 / 30 DR 17 / 30 DR 18 / 30 DR 19 / 30 DR 20 / 30 DR 21 / 30 DR 22 / 30 DR 23 / 30 DR 24 / 30 Rui Chaves 25 / 30 DR 26 / 30 DR 27 / 30 DR 28 / 30 DR 29 / 30 DR 30 / 30 DR

São mosteiros, quartéis, fortes ou antigas casas de férias da realeza, muitos em ruínas e em claro estado de degradação, que chegarão às mãos dos grupos turísticos e hoteleiros, sobretudo nacionais, que têm vindo a mostrar interesse no programa "Revive", de valorização do património.

Até agora eram conhecidos 10 dos monumentos a integrar no projeto, os outros 20 foram publicados esta terça-feira no site do Revive.

Para os operadores privados interessados há algumas regras fundamentais: os edifícios terão de ser reabilitados e deverá estar garantida a abertura ao público. Os espaços podem ser convertidos em zonas de restauração, unidades hoteleiras, espaços para concertos ou festivais, etc.

Os edifícios a concurso que se encontrem no interior do país podem garantir aos investidores um apoio de 20% do Turismo de Portugal.

O acordo propõe a cedência entre 30 e 50 anos, renováveis, mas o Estado também poderá, se o entender, decidir recuperar a gestão de determinado edifício. Cada caso deverá ser tratado de forma independente e com diferentes cadernos de encargos e, em alguns casos, o espaço concessionado pode ser limitado, como acontece com o Convento de São Paulo, em Elvas.