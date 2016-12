Mário Soares em estado grave e com prognóstico muito reservado

O antigo Presidente da República, de 92 anos, permanece em estado “crítico”, “com prognóstico muito reservado”, relatou José Barata, porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, não revelando, porém, mais detalhes e remetendo mais explicações para a família.

José Barata, afirmara, durante a tarde, que a situação clínica do ex-Presidente Mário Soares "está em estado crítico". Em declarações aos jornalistas, explicou que o "estado de saúde [do ex-Presidente] voltou a agravar-se com um episódio súbito às 11:00".

"A situação é crítica e o estado é grave neste momento", limitou-se a dizer o porta-voz, recusando dar mais pormenores.

Para as 13:00 deste domingo, está prevista uma nova declaração aos jornalistas para dar conta do estado de saúde do antigo chefe de Estado português.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a “unidade de internamento em regime reservado” do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

Na ocasião, o hospital anunciou que Mário Soares “manter-se-á sob vigilância continuada a cargo da equipa clínica multidisciplinar que o acompanhou na Unidade de Cuidados Intensivos”.

Segundo o hospital, o internamento em “regime reservado” permite apenas visitas de familiares.