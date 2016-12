Estado de saúde de Mário Soares agravou-se subitamente

O estado de saúde do antigo Presidente da República “é muito crítico desde as 11h00”, confirmou uma fonte do Hospital da Cruz Vermelha, citada pela Rádio Renascença. Hoje, às 16:00, o hospital irá fazer um novo ponto de situação do estado de saúde de Mário Soares.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a “unidade de internamento em regime reservado” do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

Na ocasião, o hospital anunciou que Mário Soares “manter-se-á sob vigilância continuada a cargo da equipa clínica multidisciplinar que o acompanhou na Unidade de Cuidados Intensivos”.

Segundo o hospital, o internamento em “regime reservado” permite apenas visitas de familiares.