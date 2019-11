Idai: Médicos do Mundo realizam mais de 2 mil consultas por mês

Mais de seis mil consultas, cerca de 460 vacinas administradas, 64 palestras, 900 casos de malária identificados. Em traços gerais, são estes os números da atividade levada a cabo pela Médicos do Mundo (MdM) Portugal no Centro de Reassentamento de Ndeja, em Nhamatanda, a cerca de 100 quilómetros da cidade da Beira. A equipa portuguesa, liderada por Ana Oliveira, ficou responsável por este centro no início de agosto, depois de a equipa da Médicos do Mundo espanhola ter regressado à sua missão em Cabo Delgado – região que em abril também foi afetada pelo ciclona Kenneth.

A instituição debate-se atualmente com dificuldades de financiamento da missão em Moçambique e prepara-se para abandonar o país no próximo mês, tal como a VISÃO noticiou recentemente. Ana Oliveira explicou à VISÃO que a organização precisa de cerca de €9 mil por mês para continuar a desenvolver as suas atividades de apoio e formação no Centro, o que significa que €100 mil garantiriam a sua presença por mais um ano.

“Em dezembro volto a Moçambique para dar àquela equipa a notícia de que vamos ter vir embora”, refere a responsável, visivelmente emocionada, apenas 48 horas depois de ter regressado do campo de Nhamatanda. “Vamos sair no próximo mês porque eu tenho que preparar a saída. Até isso tem que ser feito com tempo”, nota, embora mantenha a esperança de que possa ser possível regressar a Moçambique para continuar o trabalho que foi, entretanto, começado.

D.R.

Milhares de pessoas ajudadas

Segundo os Boletins de atividade a que a VISÃO teve acesso, as equipas da MdM realizaram cerca de 2 000 consultas médicas por mês, entre agosto e outubro, tendo sido setembro o mês em que mais pessoas foram vistas: 1 342 adultos e 1 204 crianças passaram pelo Posto Sanitário do Centro de Reassentamento.

Os documentos analisados pela VISÃO mostram ainda que durante estes três meses foram detetados 1 624 casos de doenças em adultos, e identificados 2 126 casos de doença em crianças, e que 20 pessoas foram referenciadas para outras estruturas de saúde.

A Médicos do Mundo promoveu ainda diversas palestras sobre assuntos tão diversos como medidas de higiene, educação nutricional, malária e sarampo, revelam os mesmos boletins. As equipas da MdM têm também feito um acompanhamento personalizado das famílias que habitam o campo, tentando assegurar que vão começando a reconstruir a sua vida, aos poucos – seja através da construção de abrigos mais resistentes às intempéries, seja através da replantação das suas hortas, que são a principal fonte de alimentação das famílias moçambicanas, a par da farinha de milho.

Um dos indicadores mais curiosos do Boletim de outubro é o facto de o número de consultas de casos de Má-nutrição Moderada e Má-Nutrição Severa terem caído significativamente entre agosto e outubro, o que denota que as indicações das equipas médicas terão sido seguidas e terão tido sucesso. No mesmo sentido, foi possível manter o número de consultas de controlo de crescimento ao longo dos meses.

Estes são números particularmente relevantes numa altura em que a UNICEF acredita que mais de um milhão de crianças está ainda a precisar de assistência no rescaldo do Idai e que, dessas, 334 mil com menos de 5 anos estão a precisar de tratamento para malnutrição grave.

Recorde-se que atualmente estão neste Centro de Reassentamento 410 famílias, que perfazem um total de 2 025 pessoas que foram afetadas pelo ciclone Idai. A tempestade, considerada já a pior do século para aquele país, tocou a costa moçambicana no dia 15 de março deste ano, e deixou um número incontável de mortos – os últimos números oficiais aproximavam-se do milhar, mas acredita-se que terão sido muitos mais – e milhares de desalojados e deslocados.

Os números do Instituto Nacional de Gestão de Catástrofes (INGC) de Moçambique dão conta de que mais de dois milhões de pessoas foram, de alguma forma, atingidas pela força do Idai e pelas consequentes cheias que devastaram a região. Parte destas pessoas estão, oito meses depois, ainda bastante dependentes das ajudas prestadas pelas organizações humanitárias presentes no terreno.

A MdM Portugal chegou à Beira ainda durante o período de emergência do ciclone Idai, ao abrigo da Operação Embondeiro, uma iniciativa que juntou a MdM Portugal à Cruz Vermelha Portuguesa e que levou para o terreno mais de 200 toneladas de ajuda humanitária e centenas de pessoas para prestar auxílio às populações.