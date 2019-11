Fenómeno meteorológico deixa praia na Finlândia coberta de "ovos de gelo"

As imagens captadas pelo fotógrafo amador Risto Mattila, que as partilhou no Instagram, mostram milhares de "ovos de gelo" junto ao mar, na ilha de Hailuoto, entre a Finlândia, a que pertence, e a Suécia. No dia em Mattila se deparou com o insólito espetáculo, fazia vento e a temperatura rondava os zero graus, como contou à BBC.

Os "ovos" tinham vários tamanhos e, segundo o fotógrafo amador, iam desde o equivalente a um ovo normal de galinha a uma bola de futebol.

"Nunca vi nada assim nos 25 anos em que vivo nas redondezas", garante. O espanto é partilhado por outras testemunhas do fenómeno, que corroboraram a descoberta em declarações a outros meios de comunicação social. É o caso de Tarja Terentjeff, que vive na cidade próxima de Oulu, à CNN: "Foi um fenómeno espantoso que nunca tinha visto. Toda a praia estava cheia destas bolas de gelo."

À cadeia britânica, o meteorologista George Goodfellow explica que, apesar de rara, a formação destes "ovos" implica o mesmo processo que leva à formação das pedras redondas, encontradas com frequência nas praias de todo o mundo. Neste caso, pedaços de gelo que se soltam de placas maiores são empurrados pelas marés ou pelos ventos junto à superfície da água. A erosão provocada pelas ondas vai moldando os pedaços de gelo, limando-lhes as arestas, ao mesmo tempo que a água do mar se cola àquelas formações, congelando também e levando a que aumentem de tamanho como bolas de neve. Quando chegam à costa, a rebentação faz o resto do trabalho de alisar a superfície dos "ovos", deixando-os brilhantes e lisos.

APROVEITE A CAMPANHA LER E VIVER E RECEBA O VALOR GASTO NA ASSINATURA EM EXPERIÊNCIAS À ESCOLHA