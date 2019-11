Milhares de aves encontradas mortas junto a lago na Índia e ninguém sabe porquê

As aves mortas foram encontradas no passado domingo por locais, que deram o alerta às autoridades florestais. No total de cerca de 2.400 pássaros incluem-se 20 espécies migratórias.

Arun Prasad, responsável do organismo que superintende a conservação das florestas no estado de Rajasthan, explicou à televisão News18 que as carcaças foram encontradas espalhadas ao longo de uma área vasta em torno do lago

Quando está cheio, o Sambhar Salt Lake tem uma área de 190 quilómetros quadrados e é demasiado salgado para várias espécies. Ali se juntam, no entanto, flamingos, cegonhas, maçaricos, fúlicas e patos.

As autoridades recolheram algumas carcaças e amostras de água mas, enquanto o laboratório para onde foram enviadas, no estado de Madhya Pradesh, não tiver os resultados, é impossível saber o que terá provocado as mortes.

Prasad considera pouco provável que se tenha tratado de uma doença. "Acreditamos que possa ter sido devido às condições meteorológicas ou contaminação da água", disse ainda, adiantando que conta ter uma resposta do laboratório no final desta semana.

