Guia para acompanhar as imprevisíveis eleições espanholas

No filme O Feitiço do Tempo, o ator Bill Murray sofre uma maldição que o faz reviver o mesmo dia vezes sem conta. Acorda e lá está ela, a mesma hora no despertador, a mesma canção na rádio e as mesmas 24 horas. Uma e outra vez. Espanha parece sofrer do mesmo mal. Pela quarta vez em quatro anos, o país vai a eleições legislativas. Com o parlamento cada vez mais fragmentado e uma incapacidade crónica dos partidos para chegarem a acordo, os espanhóis são chamados às urnas, uma vez mais, na sua particular versão de O Feitiço do Tempo que os obriga a viver na instabilidade política. As urnas abrem neste domingo, 10 de novembro, e a VISÃO elaborou um guia com as 12 coisas que precisa mesmo de saber sobre o escrutínio.

Como chegámos aqui

Em junho de 2018, o PSOE de Pedro Sánchez apresentou uma moção de censura no Congresso que acabou com o governo do Partido Popular (PP) e de Mariano Rajoy. Era a primeira vez que uma moção de censura era aprovada, e os socialistas assumiram o executivo, apoiados pelo Podemos, o Partido Nacionalista Basco e os independentistas catalães. O Governo aguentou nove meses. Depois de não ter conseguido aprovar o Orçamento do Estado, vetado pelos catalães, Sánchez convocou eleições. Ganhou-as em abril, mas sem números para governar sozinho. Foi obrigado a chegar a acordo com o Podemos (UP), de Pablo Iglesias, mas as negociações nunca chegaram a bom porto.

Braço de ferro Sánchez-Iglesias

Sánchez e Iglesias estiveram à beira de construir o primeiro governo de coligação em 40 anos de democracia espanhola. Numas negociações marcadas pela desconfiança e pelo distanciamento entre ambos, o PSOE exigiu o que parecia impossível: o afastamento de Iglesias. O líder do Podemos aceitou, e o PSOE – que até então tinha sempre apontado a Geringonça como exemplo – viu-se obrigado a oferecer uma coligação. O Podemos teria a cargo uma vice-presidência de Assuntos Sociais e três ministérios – Habitação, Saúde e Igualdade. Surpreendentemente, a formação de Iglesias não aceitou. Exigiu competências no Ministério do Trabalho e a negociação rompeu-se. Sánchez fechou a porta à coligação e, a partir de então, disse que a única negociação possível seria a de um governo à portuguesa. A esquerda espanhola voltava a mostrar a sua incapacidade para se entender e condenava Espanha a novas eleições.

O incêndio catalão

Desde que começou, com o referendo ilegal de autodeterminação em outubro de 2017, que o processo secessionista catalão tem monopolizado a atualidade política – sobretudo a partir da sentença que condenou alguns dos seus responsáveis políticos a mais de dez anos de prisão e que funcionou como um rastilho que incendiou Barcelona. Durante uma semana, os chamados Comités de Defesa da República (CDR) semearam distúrbios e muitos confrontos com a polícia. Para o 9 de novembro, dia de reflexão, já estão convocadas manifestações e ações políticas. Neste ambiente de crispação é difícil saber com que normalidade poderão decorrer as eleições na Catalunha ou se serão palco de mais confrontos e detenções.

Segundo as sondagens, o conflito favorece as posições mais extremas: os independentistas e a extrema-direita. Mas todos líderes têm centrado o discurso no conflito catalão. Pedro Sánchez promete lei e diálogo, por esta ordem. O socialista garante que nem vai indultar os condenados, como o acusa a oposição, nem vai usar uma força desmesurada contra os catalães, numa posição que parece não contentar ninguém. Os independentistas acusam-no de cobardia, e a direita de ser demasiado brando.

O debate territorial

O debate sobre a hipotética falência do Estado autonómico espanhol é antigo e não parece ter uma solução a curto prazo. O conflito catalão veio agudizá-lo e pôr a nu as suas carências. Uma vez mais, o tema serviu para extremar as posições. Por um lado, PP e Ciudadanos (Cs) recitam a Constituição para garantir que as comunidades autónomas são intocáveis e que a solução é perfeita para a convivência entre os espanhóis. Por outro, o PSOE defende há muito um modelo federal e a existência de plurinacionalidades. Mas agora parece ter havido dúvidas. Nos bastidores diz-se que só a pressão do Partido Socialista da Catalunha obrigou a incluir as duas premissas. Paradoxalmente, também o Vox, partido de extrema-direita, quer acabar com as regiões autónomas mas, neste caso, ao contrário do PSOE, para adotar uma maior centralização de poderes no Estado.

O fantasma de Franco

Quarenta anos depois, o ditador espanhol foi exumado do Vale dos Caídos, no cumprimento da Lei de Memória Histórica. Foi uma das primeiras promessas de Sánchez, mas passou mais de um ano até que pudesse concretizá-la. Os inúmeros recursos judiciais da família Franco e as reticências do prior do Vale dos Caídos atrasaram durante meses a decisão. Após a sentença do Supremo Tribunal, o Governo pôde exumar o cadáver no final de outubro, a escassas semanas das eleições.

A exumação despertou velhos fantasmas numa sociedade ainda às voltas com o seu passado, e as críticas da direita mais acérrima apareceram. O Vox, partido com herança franquista, aproveitou para atacar Sánchez, a quem apelidou de “necrófago da Moncloa”. Também o PP e o Cs criticaram a decisão, alinhando num discurso que acusa Sánchez de “reabrir feridas do passado”. O socialista defende-se dizendo que o que o seu Governo fez foi “simplesmente corrigir uma anomalia democrática que deveria ter sido corrigida há anos”.

A violenta polarização

Se há dois temas fraturantes na sociedade espanhola, esses são a Catalunha e Franco. E os dois tiveram lugar de destaque nestas semanas, monopolizando a campanha. A economia, os direitos sociais, o emprego... tudo ficou relegado para segundo plano. O resultado foi uma campanha demasiado emocional e que pode fazer com que os eleitores votem no próximo domingo mais com o coração do que com a cabeça. A sociedade espanhola voltou a entrincheirar-se nas suas posições antagónicas e, neste estado de coisas, qualquer detonador pode fazer inclinar a balança para um lado ou para o outro.

A ameaça Vox

Neste ambiente enraivecido e em que todos gritam e ninguém se ouve, quem mais sai favorecido é o Vox, o partido de extrema-direita que poderia passar dos 24 para os quase 50 deputados. As sondagens sublinham ainda que o seu eleitorado é o único que está tão mobilizado para estas eleições como em abril. E, apesar de nessa altura o resultado ter ficado muito aquém do esperado, a sua curta idade dificulta a previsão de comportamentos, fazendo com que a sombra da presença massiva da extrema-direita no Congresso volte a assustar Espanha.

Novos atores

Farto do bloqueio da esquerda, Iñigo Errejón, dissidente do Podemos, decidiu dar o salto para a política nacional e apresentar-se às eleições com um novo partido: o Mais País (MP). Depois de criticar publicamente a decisão de Iglesias em rejeitar a proposta de coligação do PSOE, Errejón afirmou que se apresentaria às eleições “para desbloquear o país”. “Quero um governo progressista. O Mais País é o antídoto para a abstenção e para o bloqueio”, disse Errejón na altura.

O novo partido da esquerda roubará votos ao Podemos, mas pode também atrair votos do PSOE. No entanto, nas últimas sondagens, o MP tem perdido força e conseguirá apenas cinco deputados.

Também a Candidatura de Unidade Popular (CUP), partido independentista catalão, cuja líder, Anna Gabriel, está na Suíça, foragida da justiça, vai apresentar-se às eleições legislativas pela primeira vez. O objetivo? “Transformar o Congresso no campo de batalha do conflito catalão.” As sondagens dão-lhe assento parlamentar.

Sondagens inconclusivas

Quando foram convocadas as eleições, Casado avisou: “Sr. Sánchez, as eleições são levadas do diabo.” E na verdade, só a sondagem do Centro de Investigações Sociológicas (CIS) dá uma vantagem folgada a Sánchez. Este instituto público, que por ter à frente um conhecido socialista é muito contestado pela oposição que o acusa de “cozinhar” as sondagens, estima que o PSOE poderia ter entre 133 e 150 deputados.

No resto das sondagens privadas, o PSOE poderia até baixar dos 123 deputados de abril e o bloco da esquerda e da direita teriam resultados semelhantes, sem que nenhum alcançasse a maioria absoluta de 176 deputados. No melhor dos casos, a esquerda (PSOE, UP e MP) chega aos 170 deputados e, no caso de ser a direita a ganhar, PP, Cs e Vox somam 162. Onde todas coincidem é no crescimento do Vox (com mais de 40 deputados) e na queda acentuada do Cs (menos de 20 deputados, frente aos 57 de abril).

Polémicas e propaganda

As fake news voltam a ter um papel principal. Nas últimas semanas, Iñigo Errejón acusou o PP de jogo sujo. Em causa está uma página de Facebook que usa o nome do candidato do MP para apelar à abstenção do eleitorado de esquerda com fotografias de Sánchez e Iglesias e frases como “10 de novembro, comigo não contes”. Os anúncios teriam sido pagos por dois assessores do líder do PP, Pablo Casado, o qual nega qualquer ligação ao tema. Errejón já fez queixa à Junta Eleitoral Central (JEC): “O PP está habituado a fazer jogo sujo. Não quero ver em Espanha o que fizeram Bolsonaro e Trump.”

Também Pedro Sánchez foi sancionado pela JEC por ter dado entrevistas na Moncloa. Denunciada pelo PP, a JEC considerou que o líder do PSOE fez um uso eleitoralista de uma instituição pública.

Males económicos

Como nem tudo poderia ser polémica e conflito territorial, a economia também tem estado presente nos debates. O abrandamento económico global e o medo de uma nova crise estão presentes e os candidatos esforçam-se por apresentar as suas fórmulas de combate. E também aqui, nada de novo. O PSOE promete medidas que ataquem o problema de forma justa, e não como fez o PP, e o PP diz que eles são os únicos capazes de salvar o país destas situações. Entretanto, Espanha continua a viver com o Orçamento do Estado de 2018, já que o parlamento não aprovou nenhum outro neste período.

Abstenção e indecisos

Vai ser a capacidade de mobilizar os indecisos que vai decidir o resultado. Depois de terem participado massivamente (mais de 75%) nas últimas eleições, os espanhóis revelam sinais de cansaço e desgaste. A repetição constante de ciclos eleitorais e a incapacidade para o diálogo dos partidos e seus líderes instalaram a descrença, sobretudo no eleitorado de esquerda, menos dado à fidelidade partidária. Os pedidos de voto por correio desceram 32% e fazem temer a subida da abstenção. Do lado da esquerda, espera-se que seja o medo da extrema-direita, outra vez, a fazer os votantes saírem de casa. Domingo se saberá se a mobilização e o sentido de voto dos espanhóis poderão criar condições para que Espanha saia definitivamente deste filme. Nem que seja para haver uma qualquer coligação que está desde logo condenada a chamar-se “Frankenstein”.