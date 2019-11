As imagens da gigantesca "câmara de gás" em que se transformou Nova Deli

Há anos que, chega esta altura e as notícias vindas da Índia repetem-se, com níveis de poluição tão altos que não há volta a dar se não impor limitações - à população e ao trânsito automóvel. Assim, em Nova Deli, andar de máscara é, desde já alguns dias, visto como o novo normal, e nas ruas circulam, alternadamente, as viaturas com matrículas pares ou ímpares, consoante o dia da semana. "A poluição do ar na índia mata mais pessoas do que o terrorismo", alertara já no ano passado o especialista em políticas climáticas Siddharth Singh, classificando-a ao nível de um assassino silencioso. As autoridades já declararam, mais uma vez, estado de emergência de saúde pública, depois de os níveis de poluição terem voltado a bater recordes.