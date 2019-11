Cinco homens absolvidos em Barcelona por crime de violação porque vítima estava inconsciente

Um tribunal de Barcelona absolveu cinco homens acusados de violação sexual na última quinta-feira, depois de afirmar que o crime não se enquadrava na definição legal de violação sexual porque a vítima de 14 anos, que estava inconsciente, não reagiu.

"O ataque sexual à vítima foi extremamente intenso. Além disso, foi realizado a uma menor que estava numa situação desamparada", afirmou o tribunal, num comunicado à imprensa.

Contudo, referiu que a jovem estava "em estado de inconsciência...sem poder determinar e aceitar ou opor-se às relações sexuais mantidas com os réus, que poderiam praticar atos sexuais sem usar qualquer tipo de violência ou intimidação".

De acordo com a lei espanhola, um ataque sexual só pode ser classificado como agressão ou violação se o agressor usar violência ou intimidação. Uma vez que a vítima estava inconsciente, os cinco foram culpados pelo crime de abuso sexual, mas não de violação, sendo condenados a penas de 10 a 12 anos e a coimas no valor de 12 mil euros.

Este caso reforçou a necessidade de se alterar a lei e especificar que qualquer ato sexual sem consentimento é considerado um ataque. A Asociación de Mujeres Juezas de España tinha já pedido uma mudança no código penal, pressionando o governo para a obrigação de agir rapidamente.

A vice-primeira-ministra de Espanha, Carmen Calvo, já reagiu à decisão do tribunal, referindo ser uma prioridade a alteração na lei para tornar claro o consentimento necessário para que as relações sexuais ocorram legalmente.

Lucia Avilés, juíza e membro da associação, publicou, no seu Twitter, que essa questão ainda não foi abordada, embora a Espanha tenha assinado a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica que estipula que o sexo sem consentimento é violação.

Além disso, depois de ser divulgada a decisão do tribunal, surgiram protestos por toda a Espanha.

De acordo com a Associated Press, o ataque aconteceu em 2016, numa pequena cidade perto de Barcelona, Manresa.