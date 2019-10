Divulgado vídeo do raide que terminou com a morte do líder do Estado Islâmico

O Departamento de Defesa dos EUA divulgou quarta-feira à noite um curto vídeo a preto e branco com images aéreas do ataque ao complexo no norte da Síria onde Abu Bakr al-Baghdadi acabaria por morrer depois de detonar o colete de explosivos que envergava.

O vídeo mostra um grupo de soldados a aproximar-se do local, antes do bombardeamento que, garentem os Estados Unidos, só ocorreu depois de evacuados todos os sobreviventes. A ideia explica o Pentágono, foi garantir que o sítio da morte do líder do Daesh não se tornasse um local de culto.