Economia mundial "caminha como um sonâmbulo" para uma nova crise, avisa antigo governador do Banco de Inglaterra

Mervyn King, que esteve à frente do Banco de Inglaterra entre 2003 e 2013 e apanhou em cheio a crise do subprime, que começou em 2007 nos Estados Unidos e rapidamente alastrou por toda a Europa, acredita que a economia mundial está a caminhar rumo a nova crise que terá "consequências devastadoras".

Para o ex-responsável, a resistência a novas formas de pensamento significa que uma repetição do caos que se instalou em 2008/2009 está iminente.

Numa palestra que proferiu,em Washington, na reunião anual do Fundo Monetário Internacional, Mervyn King lamenta que não tenha ainda havido um questionamento das ideias que levaram a essa crise.

"Outra crise económica e financeira seria devastadora para a legitimidade de um sistema de mercado democrático", afirmou. "Ao nos agarrarmos à nova ortodoxia da política monetária e ao fingirmos que tornámos o sistema bancário seguro, estamos a caminhar como sonâmbulos em direção a essa crise."

No caso do EUA, o ex-governador do Banco de Inglaterra acredita que o país enfrentará mesmo um "fim do mundo financeiro" se a Reserva Federal não tiver capacidade para combater outro episódio semelhante à crise do subprime.

King defende que a economia mundial está presa a uma armadilha de baixo crescimento e que a recuperação da queda de 2008/09 foi mais fraca do que a que seguiu à Grande Depressão dos anos 30.