Encontrados 39 corpos dentro de um camião em Inglaterra

Os corpos de 39 pessoas foram encontrados esta madrugada dentro de um camião, num parque industrial no Este de Inglaterra.

A polícia suspeitam que o camião entrou em território britânico no passado sábado, com origem na Bulgária. O condutor, um homem de 25 anos, da Irlanda do Norte, foi detido por suspeita de homicídio.

"Estamos no processo de identificação das vítimas, mas adianto que isto pode ser um processo demorado", avisou o superintendente-chefe Andrew Mariner.

Segundo os serviços de emergência adiantam que dos 39 corpos, 38 são de adultos e o 39º de um adolescente.