O momento em que um grupo de manifestantes no Líbano cantou (e dançou) o Baby Shark para acalmar bebé assustado

Robin, de 15 meses, assustou-se com o tumulto em volta do carro em que seguia com a mãe, no bairro de Baabda, a sul de Beirute.

"Disse-lhes: tenho um bebé, não façam tanto barulho", contou Eliane Jabbour à CNN, recordando o episódio de sábado à noite, terceiro dia de manifestações tensas no Líbano, contra o regime e a grave crise económica que atinge o país, num dos maiores protestos antigovernamentais já realizados.

A reação do grupo de manifestantes foi inesperada: começaram a cantar e a fazer a coreografia do tão popular tema "Baby Shark".

"Foi espontâneo", explica. E Robin "gosta da música. Ouve-a muitas vezes em casa e ri-se."

O vídeo, que Eliane partilhou no Facebook, não tardou a tornar-se viral.

Os protestos no Líbano começaram na passada quinta-feira, com os manifestantes a gritar: "O povo quer derrubar o regime."

Estes protestos espontâneos e em massa são as maiores manifestações do Líbano em cinco anos, e estenderam-se além de Beirute. Os manifestantes querem demonstrar a "raiva crescente contra uma classe dominante que dividiu o poder entre si e acumulou riquezas durante décadas, mas pouco fez para regenerar uma economia em ruínas e deixou as infraestruturas degradadas".