Estudantes indianos fazem exame com caixas de cartão na cabeça para não copiarem e imagens já são virais

As fotografias da polémica foram tiradas por um funcionário da instituição, a Bhagat Pre-University College, e mostram que as caixas foram cortadas na parte que assentaria no rosto dos alunos para lhes permitir ver em frente e para baixo, mas não para o lado - à semelhança das palas usadas nos cavalos...

Em comunicado, o diretor da escola, M.B. Sateesh, explica que a iniciativa foi testada apenas na semana passada, como forma de desencorajar os alunos de copiar.

Twitter

Partilhadas pelo funcionário no Facebook, as imagens não tardaram a tornar-se virais e a gerar uma onda de indignação nas redes sociais. Entre as reações, destaca-se a do ministro da Educação do estado, S. Suresh Kumar, que disse, no Twitter, que a prática era "inaceitável".

"Ninguém tem o direito de tratar ninguém, muito menos estudantes, como animais", escreveu o responsável.

A escola já forneceu às autoridades uma explicação, por escrito, sobre a experiência, juntamente com o pedido de desculpas.

Sateesh sublinha que o uso das caixas de cartão foi opcional e que os pais tinham sido avisados com antecedência - e só os alunos com autorização parental (56 de 72) participaram na experiência. Muitos quiseram tirar as caixas passados 15 a 30 minutos e puderam fazê-lo. Mais: as caixas foram levadas pelos próprios alunos.