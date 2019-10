Vídeos no Twitter mostram momento em que ativistas são arrastados do topo de comboio em Londres por passageiros indignados

Manifestantes do movimento Extinction Rebellion, que luta pelo ambiente, subiram para as carruagens de um comboio em plena hora de ponta, esta manhã, em Londres, mas acabaram por ser forçados a descer pelos passageiros

Um grupo de ativistas gerou esta manhã o caos na estação de comboios de Canning Town, Londres, forçando a interrupção da circulação ao subirem para as carruagens em protesto contra a falta de ação dos governos em relação às alterações climáticas.

O episódio acabaria com passageiros furiosos a obrigarem os manifestantes a descer, como se pode ver nos numerosos vídeos a circular nas redes sociais.

As imagens mostram uma multidão a gritar a um dos ativistas e a a atirar-lhe objetos, antes de um passageiro o agarrar pelos tornozelos, arrastando-o para baixo.

Até agora, quatro pessoas foram detidas na sequência deste incidente, segundo as autoridades.

Nas redes sociais, as acções do Extinction Rebellion têm sido alvo de uma avalanche de críticas, com os utilizadores a classificarem a iniciativa de perturbar o funcionamento dos transportes públicos como "hipocrisia", uma vez que ao impedir a circulação de um comboio elétrico, forçaram passageiros a ir de táxi para o trabalho.