Prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza, no Brasil

O colapso do prédio residencial, esta terça-feira, em plena cidade de Fortaleza, no Brasil, e lançou o caos em volta: partiu parte do muro de um edifício vizinho, os carros na rua ficaram cobertos de pó e o trânsito, claro, interrompido. Ao primeiro balanço, os bombeiros avançavam já à imprensa local que havia um morto - mas estima-se que haja entre 10 a 15 pessoas debaixo dos escombros.

Já são várias as imagens do acontecimento partilhadas no Twitter.