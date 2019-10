Diz-se que o Discurso da Rainha é para inglês ver, mas este ano todos quiseram ver. E estas são as melhores imagens

O “Discurso da Rainha” é um daqueles eventos anuais que fazem jus à pompa e circunstância. Repleto de tradições – como a rainha ter de bater três vezes à porta da Câmara dos Lordes com um ceptro (denominado Bastão Negro) para ser convidada a entrar –, começa logo de manhã com os preparativos.

O protocolo diz que a monarca deve ser transportada numa carruagem dourada entre o Palácio de Buckingham e Westminster, o uso de trajes de cerimónia é obrigatório, assim como a presença da coroa, que, normalmente, está na Torre de Londres.

O discurso, escrito pelo Governo e lido por Isabel II na Câmara dos Lordes, representa a abertura da sessão legislativa e nele são apresentadas as principais propostas do Executivo.

Este ano, e com o Brexit à porta, as primeiras palavras escritas num pergaminho antigo não poderiam deixar de ser sobre o assunto. “A prioridade do meu Governo sempre foi garantir a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro”, disse a monarca.

Depois do "Discurso da Rainha" há outros intervenientes que falam, como o primeiro-ministro e o líder da oposição. Nos próximos cinco dias, na Câmara dos Comuns, as propostas do Governo vão ser debatidas e, no fim, haverá uma votação final para a aprovação do discurso. Desde 1924 que nenhum discurso é chumbado, mas teme-se que este ano o seja devido ao Brexit.