Fado de Amália na celebração da Amazónia

As festas em honra da Senhora da Nazaré, em Belém, Pará, Brasil atraem anualmente mais de dois milhões de peregrinos, sendo uma das maiores reuniões de católicos do mundo.

O Auto do Círio, celebração profana incluída nas festividades, homenageou este ano a Amazónia, "Maria Mãe de Todas as Matas".

O Auto, que faz 25 anos, realizado pela escola de teatro e dança do universidade federal do Pará , é um espetáculo que se transformou num fenómeno popular, uma festa pagã que interage com a festa religiosa.

Este ano, com a celebração da "Mãe de Todas as Matas", o cortejo encheu-se de deuses dos índios e mitos amazónicos, tendo acabado frente à Igreja do Carmo com a "Canção do Mar", tema imortalizado por Amália Rodrigues.