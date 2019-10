O dia histórico em que milhares de mulheres assistiram pela primeira vez a um jogo de futebol no Irão

A proibição não oficial de entrada de mulheres nos estádios iranianos está em vigor desde a Revolução Islâmica de 1979, mas esta semana teve direito a uma interrupção, depois de perto de 5 mil mulheres se terem vestido a rigor para assinalar o momento nas bancadas. O jogo entre a seleção do Irão e o Cambodja figurava entre as eliminatórias para o Campeonato do Mundo de 2022 – e as adeptas foram as estrelas da festa.

Inicialmente, a Federação Iraniana de Futebol alocara apenas 3500 ingressos para mulheres, após pressão da FIFA e de alguns grupos de direitos humanos - na sequência da morte de Sahar Sahar Khodayari , que se incendiou diante de um tribunal de Teerão, depois de ser acusada de tentar num estádio disfarçada de homem. Mas, quando os bilhetes esgotaram em menos de meia-hora, foram disponibilizados mais 1100. Ainda assim, homens e mulheres foram mantidos em separado, dentro do estádio.

No fim, os fãs não demoraram a encher as redes sociais de imagens de festa do momento que já fez história - embora a Amnistia Internacional esteja a considerar que este levantamento da proibição se assemelhe mais a um “cínico golpe publicitário”, de umas autoridades que pretendem “branquear a sua imagem” depois da “morte trágica Khodayari.” Ou seja: “qualquer coisa que não seja a reversão total da proibição das mulheres acederem a todos os estádios de futebol é um insulto à memória de quem tem feito uma campanha corajosa para que a proibição seja suspensa".