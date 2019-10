Presidente da Turquia ameaça deixar passar 3,6 milhões de refugiados para a Europa 

Nem "ocupação", "nem invasão". Para Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia desde 2014, se a União Europeia (UE) insistir em classificar a recente ofensiva contra os curdos, no nordeste da Síria, como um ataque, não há alternativa se não mandar os 3,6 milhões de refugiados, acolhidos pelos turcos, à sua vida – como quem diz, deixá-los passar para a UE, como a maioria pretende.

Num discurso com um tom bastante agressivo, durante uma reunião de deputados do seu partido, Erdogan fez ainda saber que, no entretanto, manterá os “detidos do Estado Islâmico no território em que foram capturados”, para depois os repatriar para o seus países de origem. Mulheres e filhos, esses, frequentariam programas de desradicalização.

Ao mesmo tempo que falava, aviões, blindados e demais maquinaria bélica turca prosseguiam os ataques às cidades fronteiriças no nordeste da Síria, uma ofensiva lançada esta quarta-feira contra as forças curdas, deixadas à sua sorte pelos americanos, depois de estes anunciarem a saída daquela região dominada pelos curdos – o maior povo do mundo sem nação, 30 milhões de pessoas espalhadas por vários países.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, que uma série de países, sobretudo os EUA, decidiram instalar-se na região às vezes descrita como Rojava, onde mantêm cinco bases militares, com a justificação de combater os fundamentalistas do Estado Islâmico. Com a anunciada derrota do Daesh, Erdogan terá convencido, no último domingo, numa chamada telefónica, Donald Trump de que já não fazia sentido a presença de tropas de Washington ou de outros países europeus naquela faixa de terra. E convenceu-o de que o Governo de Ancara pode agora fazer o que bem entender dos dois lados lados da fronteira sírio-turca. Pelo meio, fica ainda livre para conquistar aquela zona até agora considerada tampão e controlada pelos curdos.

Para tal, o presidente da Turquia faz-se ainda valer do seu estatuto de membro da NATO, que decreta que quando um dos seus membros entra em guerra, os outros serão seus aliados. Além disso, está também a aproveitar-se do acordo que fez com a União Europeia para não deixar passar os mais de 3,5 milhões de migrantes de todo o Médio Oriente, África e Ásia que já conseguiram chegar ao país.

Até agora, as tropas turcas terão abatido 109 guerrilheiros curdos, segundo grupos humanitários, e pelo menos 25 pessoas terão ficado feridas – ao mesmo tempo que o ministério da Defesa de Ancara se congratula com esta primeira investida: “A operação continua com sucesso conforme o planeado.”