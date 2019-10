Fatboy Slim mistura discurso de Greta Thunberg com música "Right Here, Right Now" em espetáculo ao vivo

O DJ e músico britânico Fatboy Slim tocou um mashup do discurso da ativista sueca Greta Thunberg na ONU com um dos seus grandes êxitos, a música Right Here, Right Now. O momento aconteceu no último fim-de-semana, em Gateshead, na Inglaterra, durante um espetáculo ao vivo.

A ideia original da mistura não foi do DJ, mas sim do músico David Scott que, no fim do mês passado, partilhou nas redes sociais esse mashup.

Na última sexta-feira, Fatboy Slim decidiu aproveitar a mistura para prestar homenagem à jovem de 16 anos que, na cimeira das Nações Unidas, acusou os líderes mundiais de lhe roubarem a infância e o futuro, num discurso forte e emotivo sobre as alterações climáticas e as suas consequências.

Na música, ouve-se a voz de Greta Thunberg a dizer que "as pessoas estão a morrer". E continua: "Ecossistemas inteiros estão a começar a colapsar. Estamos no início de uma extinção em massa e vocês só sabem falar de dinheiro".

No fim do discurso, a ativista avisa: "Aqui e agora é onde vocês devem estabelecer o limite. O mundo está a acordar. E a mudança está a chegar, quer vocês queiram ou não". O "aqui e agora" (right here, right now) da jovem é utilizado durante toda a música.





O discurso de Greta Thunberg foi o momento mais marcante da Cimeira da Ação Climática, em Nova Iorque, que aconteceu no dia 23 de setembro, na sede das Nações Unidas. Depois desse momento, vários líderes e artistas mundiais mostraram o seu apoio à ativista sueca, partilhando nas suas redes sociais partes do discurso e elogiando a forma como a jovem o fez e tem agido para lutar contra as alterações climáticas.